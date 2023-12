Silvia Persico: “Quest’anno niente ciclocross, punto alle Olimpiadi di Parigi”

La stagione del ciclocross è entrata nel vivo e al femminile l’Italia è riuscita a farsi vedere grazie alle performance di Sara Casasola, medaglia agli Europei, e della giovanissima Valentina Corvi, splendida ieri nella tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole.

Mancherà quest’anno la punta della squadra azzurra: Silvia Persico, già medagliata ai Mondiali. La sua scelta spiegata a CyclingNews: “Ho deciso di non fare ciclocross quest’inverno perché voglio avere un inverno più tranquillo. In generale, mi voglio concentrare sulla strada. Sto pensando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, perché è un appuntamento cui sarebbe significativo già solo partecipare. So che la stagione è lunga, ma spero di poterci andare. Vedremo”.

Il programma sarà molto intenso: “Sarò sicuramente al Giro d’Italia e poi, in base a come starò, vedrò cosa fare per il Tour de France“.

L’obiettivo: “Al Giro voglio far bene. Ma non curerò la classifica generale, bensì andrò per le vittorie di tappa. E lo stesso approccio lo avrò al Tour. Il livello del ciclismo femminile si è alzato di molto negli ultimi due anni. Io, ad esempio, nel 2023 esprimevo la stessa potenza di quanto facessi nel 2022, ma alla fine arrivavo più indietro. Forse al Giro avrei buone possibilità per la classifica, ma ora penso di più alle vittorie di tappa. Mi piacerebbe vincerne una al Giro e una al Tour”.

Foto: Lapresse