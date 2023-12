Chi partecipa al Giro d’Italia 2024? Gli avversari di Tadej Pogacar e i primi italiani all’assalto

Tadej Pogacar sarà la grande stella del Giro d’Italia 2024. Il fuoriclasse sloveno, due volte trionfatore al Tour de France e reduce da due secondi posti alla Grande Boucle, ha ufficialmente annunciato che sarà della partita sulle strade del Bel Paese. Il capitano della UAE Emirates partirà con tutti i favori del pronostico, lungo un percorso che sembra essere particolarmente congeniale alle sue caratteristiche.

Il 25enne punta a rimpinguare il proprio palmares sul fronte dei Grandi Giri e intende affiancare il Trofeo Senza Fine accanto ai due trofei alzati al cielo a Parigi. Cercherà poi la storica accoppiata Giro-Tour nello stesso anno, impresa che manca dai tempi di Marco Pantani? Per il momento non ci sono conferme, di sicuro ci sarà il danese Jonas Vingegaard a difendere gli ultimi due sigilli in terra transalpina.

La startlist del Giro d’Italia 2024 è in fase di definizione e soltanto alcuni nomi grossi hanno espresso le proprie intenzioni in vista della prossima stagione. Sicuramente ci sarà il belga Wout van Aert, ma l’alfiere della Visma-Lease a Bike non dovrebbe fare classifica. A insidiare Tadej Pogacar ci proveranno il britannico Geraint Thomas (secondo la scorsa primavera con la casacca della Ineos Grenadiers), il britannico Simon Yates (Team Jayco AlUla), l’eterno colombiano Nairo Quintana (Movistar).

A inseguire un piazzamento sul podio ci sarà anche il nostro Damiano Caruso, affiancato da Antonio Tiberi alla Bahrain-Victorious. Da seguire anche Andrea Bagioli e Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Filippo Zana (Team Jayco AlUla). Sarà al via anche Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ma non in ottica classifica generale. Appuntamento sabato 4 maggio a Venaria Reale, la conclusione domenica 26 maggio a Roma.

Foto: Lapresse