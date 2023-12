Ciclismo, Tadej Pogacar correrà il Giro d’Italia 2024! “Andiamo”, l’annuncio ufficiale dello sloveno

Il Giro d’Italia 2024 lancia i primi fuochi d’artificio a oltre quattro mesi dal suo inizio. Pochi minuti fa i profili social della Corsa Rosa hanno annunciato un vero e proprio colpaccio nella startlist di Venaria Reale del prossimo 4 maggio: ci sarà anche Tadej Pogacar.

Sul profilo X (ex Twitter) della corsa è apparso un video sibillino, di persone che si salutano dopo essere usciti dal gate di un aeroporto, con un funzionario del Giro che attende l’ospite e lo fa salire in auto. L’inquadratura si sposta proprio sul passeggero, che si rivela essere Pogacar, che dice una sola parola: “Andiamo“. Una sola parola che dimostra come il campionissimo sloveno concorrerà per la maglia rosa.

Già dalla presentazione della corsa in molti spingevano il fuoriclasse verso il Giro. Già il percorso, meno duro rispetto alle ultime edizioni ma sicuramente più esplosivo e votato agli attacchi, strizzava l’occhio verso l’uomo della UAE Team Emirates, che sembrava nicchiare sull’opportunità di essere sia nel Bel Paese che al Tour de France.

Invece, con una mossa a sorpresa, il Giro d’Italia ha convinto Pogacar, che diventa, a quattro mesi e mezzo dall’inizio del Grand Tour, già il favorito d’obbligo per il Trofeo Senza Fine. E, innegabilmente, l’uomo copertina delle tre settimane di ciclismo che infiammeranno gli appassionati delle due ruote.

IL VIDEO DELL’ANNUNCIO DI POGACAR AL GIRO D’ITALIA

Foto: LaPresse