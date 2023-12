Calendario Vuelta a España 2024: le date di inizio e fine, le 21 tappe e il percorso

La stagione 2024 del ciclismo su strada sta per ricominciare: è tempo di pensare a tutti i grandi appuntamenti di questa stagione. Pochi giorni fa è stato presentato a Madrid il percorso della 79a edizione della Vuelta a España.

Sarà ancora una corsa dura quella spagnola, che presenterà ben nove arrivi in salita e un percorso particolare: si aprirà le danze infatti dal Portogallo, in particolare da Lisbona, con una cronometro individuale che arriverà a Oeiras. La conclusione sarà come di consueto a Madrid.

Nella prima settimana saranno due le tappe da prendere con le pinze: l’ottava da Ubeda a Cazorla e la nona da Motril a Granada. Interessante sarà anche la scalata al Cuitu Negru nella seconda settimana nelle Asturie, mentre nella terza settimana ci saranno scalate note come quelle dei Lagos de Covadonga e del Picon Blanco. Pochissimi chilometri a cronometro, appena 34.

Vedremo se sarà ancora la Jumbo-Visma a dominare: nella passata edizione la formazione olandese monopolizzò tutte e tre le posizioni del podio con Sepp Kuss, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, mostrando una superiorità quasi imbarazzante nei confronti dei rivali. Andiamo a esplorare le 21 frazioni che comporranno questa edizione della Vuelta.

LE TAPPE DELLA VUELTA A ESPAÑA 2024

Prima tappa – sabato 17 agosto – Lisboa – Oeiras 12 km (cronometro individuale)

Seconda tappa – domenica 18 agosto – Cascais – Ourém 191 km

Terza tappa – lunedì 19 agosto – Lousã – Castelo Branco 182 km

Quarta tappa – martedì 20 agosto – Plasencia – Pico Villuercas 167 km

Quinta tappa – mercoledì 21 agosto – Fuente del Maestre – Sevilla 170 km

Sesta tappa – giovedì 22 agosto – Carrefour sur. Jerez de la Frontera – Yunquera 181 km

Settima tappa – venerdì 23 agosto – Archidona – Córdoba 179 km

Ottava tappa – sabato 24 agosto – Ubeda – Cazorla 159 km

Nona tappa – domenica 25 agosto – Motril – Granada 178 km

Decima tappa – martedì 27 agosto – Ponteareas – Baiona 160 km

Undicesima tappa – mercoledì 28 agosto – Campus Tecnológico Cortizo. Padrón – Campus Tecnológico Cortizo. Padrón 164 km

Dodicesima tappa – giovedì 29 agosto – Orense – Estación de montaña de Manzaneda 133 km

Tredicesima tappa – venerdì 30 agosto – Lugo – Puerto de Ancares 171 km

Quattordicesima tappa – sabato 31 agosto – Villafranca del Bierzo – Villablino 199 km

Quindicesima tappa – domenica 1° settembre – Inifiesto – Valgrande-Pajares. Cuitu Negru 142 km

Sedicesima tappa – martedì 3 settembre – Luanco – Lagos de Covadonga 181 km

Diciassettesima tappa – mercoledì 4 settembre – Monumento Juan del Castillo. Arnuero – Santander 143 km

Diciottesima tappa – giovedì 5 settembre – Vitoria-Gasteiz – Maeztu-Parque Natural de Izki 175 km

Diciannovesima tappa – venerdì 6 settembre – Logroño – Alto de Moncalvillo 168 km

Ventesima tappa – sabato 7 settembre Villarcayo – Picón Blanco 188 km

Ventunesima tappa – domenica 8 settembre – Distrito Telefónica – Madrid 22 km (cronometro)

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...