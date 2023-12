Calendario vela 2024: le date, il programma, gli eventi olimpici e l’America’s Cup

Il 2024 sarà un anno da vivere tutto d’un fiato per gli appassionati di vela, che potranno seguire tanti eventi prestigiosi relativi alle classi olimpiche oltre alla 37ma edizione della Coppa America in quel di Barcellona. Il calendario, ormai definito quasi integralmente, si profila davvero fitto e privo di lunghe pause almeno sino a fine ottobre.

Stagione di fuoco per la vela olimpica, con l’assegnazione di dieci titoli mondiali e nove europei (attualmente non è prevista la rassegna continentale dei Nacra 17) che faranno da contorno alle regate a cinque cerchi di Marsiglia valevoli per i Giochi di Parigi 2024. In precedenza andranno in scena diversi eventi di qualificazione, tra cui la Last Chance Regatta di Hyeres valida come Preolimpico globale di tutte e dieci le classi.

La vela sarà protagonista alle Olimpiadi dal 28 luglio all’8 agosto, mentre nelle settimane successive entrerà nel vivo la Coppa America nelle acque catalane con le ultime regate preliminari e a seguire con la Louis Vuitton Cup (torneo degli sfidanti) che stabilirà il nome del Challenger dei campioni in carica di Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup 2024.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di vela previsti al momento nel 2024:

CALENDARIO VELA 2024

3-10 gennaio Mondiali ILCA 6 femminile – Buenos Aires (Argentina)

24-31 gennaio Mondiali ILCA 7 maschile – Adelaide (Australia)

26 gennaio-3 febbraio Mondiali iQFoil – Lanzarote (Spagna)

16-23 febbraio Europei ILCA – Atene (Grecia)

24 febbraio-3 marzo Mondiali 470 – Palma di Maiorca (Spagna)

15-23 marzo Europei Formula Kite – Haifa (Israele)

4-10 marzo Mondiali 49er e 49erFX – Lanzarote (Spagna)

29 marzo-6 aprile Trofeo Princesa Sofia – Palma di Maiorca (Spagna)

20-27 aprile Semaine Olympique Française/Last Chance Regatta – Hyeres (Francia)

4-12 maggio Europei 470 – Cannes (Francia)

7-12 maggio Mondiali Nacra 17 – Ecuador (sede da stabilire)

7-12 maggio Europei 49er e 49erFX – La Grande Motte (Francia)

11-19 maggio Mondiali Formula Kite – Hyeres (Francia)

27 maggio-2 giugno Allianz Regatta – Almere (Olanda)

26-30 giugno Kieler Woche – Kiel (Germania)

28 luglio-8 agosto Olimpiadi – Marsiglia (Francia)

Agosto (date esatte da definire) Regate preliminari America’s Cup – Barcellona (Spagna)

Agosto-settembre (date esatte da definire) Louis Vuitton Cup – Barcellona (Spagna)

6-13 ottobre Europei iQFoil – Cagliari

12-20 ottobre America’s Cup – Barcellona (Spagna)

Foto: Pagina FB FIV

