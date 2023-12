Calendario Tour de France 2024: le date di inizio e fine, le 21 tappe e il percorso

Il Tour de France è uno degli eventi più seguiti al mondo: dietro solo alle Olimpiadi estive e ai Mondiali di calcio, ogni anno regala spettacolo e suggestioni. Tantissimi saranno i temi d’interesse anche nel 2024.

Jonas Vingegaard viene da due successi consecutivi alla Grande Boucle e sarà ancora il grandissimo favorito, ma Tadej Pogacar proverà a fare la storia: il sogno dello sloveno è fare doppietta Giro-Tour. L’ultimo a riuscirci fu Marco Pantani nel 1998 e chissà che lo sloveno non riesca in questa mitica impresa.

Sarà un Tour che soprattutto partirà dall’Italia per la prima volta nella sua storia, precisamente da Firenze con la prima tappa che arriverà a Rimini. Si correranno in territorio italiano anche le due tappe successive, con arrivi suggestivi al Santuario di San Luca a Bologna e a Torino per la terza frazione. Conclusione che non sarà a Parigi che si dovrà preparare per le Olimpiadi: si chiuderà a Nizza con una cronometro individuale di 34 km caratterizzata dalle salite di La Turbie e Col d’Eze.

La tappa regina dovrebbe essere la diciannovesima con Col de Vars, Cime de la Bonette (la vetta più alta del Tour de France con i suoi 2.802 metri) e arrivo a Isola 2000 (2.024 metri s.l.m.). Durissima anche la quindicesima tappa con Peyresourde, Col de Menté, Portet-d’Aspet, Col d’Agnes e arrivo a Plateau de Beille. Andiamo alla scoperta delle 21 tappe che caratterizzeranno la Grande Boucle del 2024.

LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2024

Prima tappa (sabato 29 giugno): Firenze-Rimini (205 km)

Seconda tappa (domenica 30 giugno): Cesenatico-Bologna (200 km)

Terza tappa (lunedì 1° luglio): Piacenza-Torino (225 km)

Quarta tappa (martedì 2 luglio): Pinerolo-Valloires (138 km)

Quinta tappa (mercoledì 3 luglio): Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas (177 km)

Sesta tappa (giovedì 4 luglio): Maçon-Digione (163 km)

Settima tappa (venerdì 5 luglio): Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin (25 km, cronometro individuale)

Ottava tappa (sabato 6 luglio): Semur-en-Axois-Colombey-les-Deux-Eglises (176 km)

Nona tappa (domenica 7 luglio): Troyes-Troyes (199 km)

Decima tappa (martedì 9 luglio): Orléans-Saint-Amand-Montrond (187 km)

Undicesima tappa (mercoledì 10 luglio): Evaux-les-Bains-Le Lloran (211 km)

Dodicesima tappa (giovedì 11 luglio): Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (204 km)

Tredicesima tappa (venerdì 12 luglio): Agen-Pau (171 km)

Quattordicesima tappa (sabato 13 luglio): Pau-Saint-Lary-Soulan (152 km)

Quindicesima tappa (domenica 14 luglio): Loudenvielle-Plateau de Beille (198 km)

Sedicesima tappa (martedì 16 luglio): Gruissan-Nimes (187 km)

Diciassettesima tappa (mercoledì 17 luglio): Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdèvoluy (178 km)

Diciottesima tappa (giovedì 18 luglio): Gap-Barcelonette (179 km)

Diciannovesima tappa (venerdì 19 luglio): Embrun-Isola 2000 (145 km)

Ventesima tappa (sabato 20 luglio): Nizza-Col de la Couillole (133 km)



Ventunesima tappa (domenica 21 luglio): Monaco-Nizza (34 km, cronometro individuale)

