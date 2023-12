Calendario Giro d’Italia 2024: le date di inizio e fine, le 21 tappe e il percorso

La stagione 2023 di ciclismo su strada si è esaurita da più di due mesi ed è il tempo delle voci e delle indiscrezioni: il Giro d’Italia 2024 sarà un appuntamento spettacolare, sia per il percorso, che per i corridori già annunciato che saranno sinonimo di grande competitività.

La 107a edizione della Corsa Rosa vedrà al via Tadej Pogacar per la prima volta in carriera: lo sloveno della UAE Team Emirates proverà a succedere nel palmares al suo connazionale Primoz Roglic, autore di una grande rimonta lo scorso anno nella cronoscalata del Monte Lussari. Inoltre ci saranno Geraint Thomas, secondo nel 2023, Simon Yates e un grande nome come Wout Van Aert che andrà a caccia delle tappe.

Si partirà dal Piemonte con il primo arrivo di tappa a Torino e si arriverà ancora una volta a Roma, nella capitale. In tutto si percorreranno 3315 chilometri per una media di 157,9 chilometri per tappa. 42900 metri di dislivello da affrontare rispetto ai 51400 dell’ultima edizione. Sono 69 i chilometri a cronometro: tracciato che appare equilibrato, con difficoltà sin dalla prima settimana.

Le tappe più difficili secondo le stellette sono l’ottava con arrivo a Prati di Tivo, la quindicesima che arriverà a Livigno, la diciassettesima che vede protagonista il Passo del Brocon e la penultima che giungerà a Bassano del Grappa. Andiamo alla scoperta delle 21 tappe dell’edizione 2024 del Giro d’Italia.

LE TAPPE DEL GIRO D’ITALIA 2024

1a tappa: Venaria Reale-Torino (136 km) ***

2a tappa: San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (150 km) ***

3a tappa: Novara-Fossano (165 km) **

4a tappa: Aqui Terme-Andora (187 km) **

5a tappa: Genova-Lucca (176 km) ***

6a tappa: Viareggio-Rapolano Terme (177 km) ***

7a tappa: Foligno-Perugia (cronometro, 37,2 km) ****

8a tappa: Spoleto-Prati di Tivo (153 km) *****

9a tappa: Avezzano-Napoli (206 km) ***

10a tappa: Pompei-Cusano Mutri (141 km) ***

11a tappa: Foiano di val Fortore- Francavilla al Mare (203 km) **

12a tappa: Martinsicuro-Fano (183 km) ***

13a tappa: Riccione-Cento (179 km) *

14a tappa: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda (cronometro, 31 km) ***

15a tappa: Manerba del Garda-Livigno (220 km) *****

16a tappa: Livigno-Santa Cristina di Valgardena (202 km) ****

17a tappa: Selva di Val Gardena-Passo del Brocon (154 km) *****

18a tappa: Fiera di Primiero-Padova (166 km) **

19a tappa: Mortegliano-Sappada (154 km) ***

20a tappa: Alpago-Bassano del Grappa (175 km) *****

21a tappa: Roma-Roma (126 km) *

Foto: Lapresse

