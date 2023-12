Calendario Superlega volley oggi: orari partite Santo Stefano, programma, tv, streaming

Abbuffata di pallavolo a Santo Stefano, e per la Superlega 2023-2024 di volley maschile sarà un turno assai importante. Siamo infatti arrivati all’undicesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Dopo queste partite avremo il quadro completo dei quarti di finale della Coppa Italia, in un “boxing-day” che propone tanti scontri assai interessanti.

Si parte alle 15.30 con una sfida molto stuzzicante, Civitanova attende la visita di una Rana Verona in ripresa e ancora in lotta per entrare tra le prime otto. La Lube è quinta in classifica con 7 vittorie e 3 sconfitte, con i ragazzi di Blengini che sono imbattuti a livello europeo; i veneti vengono da un inizio di stagione assai difficili, ma le ultime due vittorie in fila hanno tirato su il morale e messo quasi a posto la classifica (8° posto con 4 vinte e 6 perse, 12 punti). Le cinque restanti partite si giocheranno tutte alle 18.00, e per Verona sarà un derby veneto per l’ultimo posto ancora vacante nei quarti di finale di Coppa Italia. Chi può insidiare Mozic e compagni è infatti Padova (10 punti), attesa però in casa alla Kioene Arena dalla sfida contro Trento (1a, 25 punti), in un match decisivo anche in ottica titolo di campione d’inverno. I padovani hanno sempre fatto partite egregie davanti al proprio pubblico, ma i ragazzi di Fabio Soli vengono dalla vittoria con Perugia e dal successo contro Tours in Champions League.

Chi spera in un passo falso di Trento è proprio Perugia, che deve vincere e tifare Padova per chiudere in testa il girone d’andata. I Block Devils sono secondi a -1 dalla capolista, e attesi da una partita tutt’altro che semplice; in Umbria arriva infatti l’Allianz Milano, compagine nella gara secca sempre ostica per tutti. Promette spettacolo anche il derby emiliano tra Modena e Piacenza, match chiave tra la 6a e la 3a in classifica in ottica accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia. Si affrontano poi due formazioni che hanno assoluto bisogno di punti: la Mint Monza, che dopo un avvio straordinario è in leggera flessione e si vede arrivare alle calcagna più squadre, va in trasferta sul campo di Cisterna, terzultima e in piena lotta retrocessione.

Si chiude a Taranto con uno spareggio salvezza anticipato: dai pugliesi, penultimi e ancora senza vittorie con una maledizione tie break da sfatare, arriva a giocare il fanalino di coda della classifica Catania. Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre in questo Santo Stefano solo una partita sarà visibile in chiaro in TV, RaiSport HD infatti trasmetterà Civitanova-Verona con inizio alle 15.30.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY MARTEDÌ 26 DICEMBRE

Ore 15.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona – Diretta tv su RaisportHD

Ore 18.00 Sir Susa Vim Perugia vs Allianz Milano

Ore 18.00 Gioiella Prisma Taranto vs Farmitalia Catania

Ore 18.00 Pallavolo Padova vs Itas Trentino

Ore 18.00 Cisterna Volley vs Mint Vero Volley Monza

Ore 18.00 Valsa Group Modena vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY MARTEDÌ 26 DICEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

CIVITANOVA-VERONA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PERUGIA-MILANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TARANTO-CATANIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PADOVA-TRENTINO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CISTERNA-MONZA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MODENA-PIACENZA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli

