Quando inizia il Tour de Ski 2024: orari tappe di Dobbiaco, programma, tv, streaming

Si avvicina il momento del debutto del Tour de Ski, che a cavallo di due anni avrà stavolta una connotazione estremamente italiana, con ben cinque tappe su sette nel nostro Paese. Si comincerà chiaramente da Dobbiaco, sede storica di un gran numero di competizioni legate all’evento.

Nella stagione passata l’assoluto e incontestabile dominatore è stato Johannes Hoesflot Klaebo, che vista la forma mostrata in Coppa del Mondo in queste settimane è il favorito assoluto nelle prospettive che si legano a un altro successo da aggiungere alla sua ormai sempre più sterminata bacheca. Elevato il numero di italiani al via: 21, anche se rimane chiaramente da capire quali saranno le reali intenzioni di tutti.

Il Tour de Ski 2023-2024 inizierà da sabato in quel di Dobbiaco. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport (per quest'ultima eccetto le qualificazioni della sprint), nonché in diretta streaming su Eurosport.it, SkyGo, DAZN, RaiPlay (anche qui eccetto qualificazioni della sprint.

CALENDARIO TOUR DE SKI DOBBIACO 2023-2024

Sabato 30 dicembre 2023

Ore 12:00 Qualificazioni Sprint TL

Ore 14:30 Finali Sprint TL

Domenica 31 dicembre 2023

Ore 12:15 10 km TC femminile

Ore 15:00 10 km TC maschile

Lunedì 1° gennaio 2024

Ore 10:00 20 km TL a inseguimento maschile

Ore 12:30 20 km TL a inseguimento femminile

PROGRAMMA TOUR DE SKI DOBBIACO 2023-2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: Eurosport.it, SkyGo, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

