Calendario A1 volley femminile oggi: orari partite Santo Stefano, programma, tv, streaming

Archiviato il girone d’andata non c’è tempo per riposarsi, la Seria A1 di volley femminile torna subito in campo a Santo Stefano per la quattordicesima giornata, la prima del girone di ritorno. Un “boxing-day” che promette spettacolo e scintille, con ben cinque derby regionali. Sei partite inizieranno in contemporanea alle 17.00, mentre chiuderà la giornata il posticipo delle 18.00 tra Firenze e Scandicci.

Il match più atteso di questo 26 dicembre è senza dubbio quello che va in scena al PalaIgor, dove Novara, 4a, attende la visita di Chieri, 5a. Questo sarà anche un interessantissimo anticipo della sfida che assegnerà un posto in semifinale di Coppa Italia il prossimo 24 gennaio. A Trento invece va in scena una sfida classica di ogni campionato, quella che sembra più squilibrata: prima, Conegliano, contro ultima, Itas Trentino. Le Pantere sono al momento su un altro pianeta, ingiocabili per tutte e a caccia della 14esima vittoria consecutiva in campionato; in una stagione in cui fino ad ora le venete non hanno mai perso in nessuna competizione.

La principale avversario di Conegliano è senza dubbio la Vero Volley Milano di Paola Egonu. Le meneghine, seconde in classifica a -4 dalle venete con 12 vittorie e una sconfitta, saranno di scena sul campo di Busto Arsizio, in uno dei cinque derby regionali (da questa particolare curiosità si salvano solo Trento-Conegliano e Roma-Vallefoglia). Sfida tutta piemontese tra Cuneo, che solo in momenti alterni ha fatto vedere di cosa è capace ma arriva da quattro sconfitte consecutive, e Pinerolo, che ha chiuso l’andata con un ottimo sesto posto. Le partite delle 17.00 si chiudono con il match tra Roma e Vallefoglia, con le capitoline fino ad adesso sorpresa del campionato e Vallefoglia invece delusa dalla mancata top-8 alla fine del girone d’andata. Ultimo match quello tra Firenze e Scandicci, dove le naturali favorite sono le ragazze di Barbolini, ma questa è una partita dove tutto può succedere.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno due partite visibili in tv. La partita che alle 18.00 chiuderà questa giornata tra Firenze e Scandicci sarà trasmessa su RaiSportHD; mentre SkySport Arena alle 17.00 trasmetterà il big match di giornata con Novara e Chieri.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY MARTEDÌ 26 DICEMBRE

Ore 17.00 Itas Trentino vs Prosecco Doc Imoco Conegliano

Ore 17.00 Uyba Volley Busto Arsizio vs Allianz Vero Volley Milano

Ore 17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta tv su SkySport Arena

Ore 17.00 Volley Bergamo 1991 vs Trasportipesanti Casalmaggiore

Ore 17.00 Roma Volley Club vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Ore 17.00 Honda Olivero S. Bernardo Cuneo vs Wash4green Pinerolo

Ore 18.00 Il Bisonte Firenze vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SERIA A1 VOLLEY MARTEDÌ 26 DICEMBRE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

TRENTINO-CONEGLIANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

BUSTO ARSIZIO-MILANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

NOVARA-CHIERI

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

BERGAMO-CASALMAGGIORE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

ROMA-VALLEFOGLIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CUNEO-PINEROLO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FIRENZE-SCANDICCI

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

