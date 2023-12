Calendario sport invernali: gli orari delle gare dall’11 al 17 dicembre. Programma, tv, streaming

Comincia oggi l’ultima settimana veramente ricca di eventi per gli sport invernali prima di un periodo un po’ più soft in corrispondenza con le festività natalizie. Da lunedì 11 a domenica 17 dicembre ci sarà spazio infatti per le Coppe del Mondo di sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard (big air, halfpipe, PGS e cross), freestyle (skicross, halfpipe e big air), slittino, bob, skeleton e short track.

Andiamo a scoprire dunque il calendario completo con gli orari di tutte le gare principali della settimana e come vederle in tv o streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 11-17 DICEMBRE

SCI ALPINO

Mar. 12/12/23 – Coppa Europa – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 11.00

Mer. 13/12/23 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45

Mer. 13/12/23 – Coppa Europa – DH maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Mer. 13/12/23 – Coppa Europa – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 11.00

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Gio. 14/12/23 – Coppa Europa – DH maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – SG maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30, diretta tv Eurosport

Ven. 15/12/23 – Coppa Europa – SG maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Ven. 15/12/23 – Coppa Europa – SL femminile Valle Aurina (Ita)

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 16/12/23 – Coppa Europa – SL femminile Valle Aurina (Ita)

Dom. 17/12/23 – Coppa del mondo – GS maschile Alta Badia (Ita) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 17/12/23 – Coppa del mondo – SG femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 17/12/23 – Coppa Europa – SL maschile Pozza di Fassa (Ita) – ore 10.00 e 13.00

SCI DI FONDO

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Trondheim (Nor) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – Skiathlon 20 km maschile e femminile Trondheim (Nor) – ore 11.10 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 17/12/23 – Coppa del mondo – 10 km TC maschile e femminile Trondheim (Nor) – ore 11.00 e 15.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS140 femminile Engelberg (Svi) – ore 18.00

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – HS140 femminile Engelberg (Svi) – ore 15.30, diretta tv Eurosport

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 13.00, diretta tv Eurosport

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – HS140 femminile Engelberg (Svi) – ore 12.30, diretta tv Eurosport

Dom. 17/12/23 – Coppa del mondo – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round femminile Ramsau (Aut) – ore 15.00

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round maschile Ramsau (Aut) – ore 17.00

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – Mass start HS98/10 km maschile Ramsau (Aut) – ore 13.45 e 17.00, diretta tv Eurosport

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – Gundersen HS98/5 km femminile Ramsau (Aut) – ore 10.30 e 15.00, diretta tv Eurosport

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – Compact Individual HS98/10 km maschile Ramsau (Aut) – ore 09.15 e 10.30, diretta tv Eurosport

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – Compact Individual HS98/5 km femminile Ramsau (Aut) – ore 10.35 e 14.00, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Mer. 13/12/23 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 10.30 e 14.00

Mer. 13/12/23 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e femminile Val Ridanna (Ita) – ore 10.30 e 14.00

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – Sprint femminile Lenzerheide (Svi) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – Sprint maschile Lenzerheide (Svi) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Ven. 15/12/23 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 11.00 e 13.30

Ven. 15/12/23 – Ibu Cup junior – Staffetta mista e staffetta singola mista Val Ridanna (Ita) – ore 10.30 e 14.00

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Lenzerheide (Svi) – ore 12.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Lenzerheide (Svi) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Sab. 16/12/23 – Ibu Cup – Mass start 60 maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 11.00 e 13.30

Sab. 16/12/23 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e femminile Val Ridanna (Ita) – ore 10.30 e 14.00

Dom. 17/12/23 – Coppa del mondo – Mass start femminile Lenzerheide (Svi) – ore 12.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Dom. 17/12/23 – Coppa del mondo – Mass start maschile Lenzerheide (Svi) – ore 14.45, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

SNOWBOARD

Mer. 13/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Copper (Usa)

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Carezza (Ita) – ore 12.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Copper (Usa)

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Copper (Usa) – ore 18.00, diretta streaming Discovery Plus

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Cervinia (Ita) – ore 11.00 e 14.30

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 21.00, diretta streaming Discovery Plus

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Cervinia (Ita) – ore 10.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Cortina (Ita) – ore 18.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 17/12/23 – Coppa del mondo – SBX Team Cervinia (Ao) – ore 11.30, diretta streaming Discovery Plus

FREESTYLE

Lun. 11/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile Arosa (Svi) – ore 19.45

Mar. 12/12/23 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile Arosa (Svi) – ore 20.15, diretta Raisport ed Eurosport

Mer. 13/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Copper (Usa)

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Copper (Usa)

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 21.00, diretta streaming Discovery Plus

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Copper (Usa) – ore 18.00, diretta streaming Discovery Plus

SLITTINO

Gio. 14/12/23 – Coppa del mondo – Nations Cup Whistler (Can)

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – Doppio maschile e doppio femminile Whistler (Can) – ore 22.00, diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – Singolo maschile Whistler (Can) – ore 01.00, diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Sab. 16/12/23 – Singolo femminile e team relay Whistler (Can) – ore 19.30 e 23.00, diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

BOB

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – Monobob femminile Igls (Aut) – ore 08.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – Monobob femminile Igls (Aut) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 16/12/23 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Igls (Aut) – ore 13.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 17/12/23 – Coppa del mondo/Europei – Igls (Aut) – ore 13.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SKELETON

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – Gara maschile Igls (Aut) – ore 11.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 15/12/23 – Coppa del mondo – Gara femminile Igls (Aut) – ore 15.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SHORT TRACK (COPPA DEL MONDO A SEUL)

Venerdì 15 Dicembre

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette – Diretta streaming sul canale YouTube della ISU

Sabato 16 Dicembre

dalle 06.00: quarti di finale, semifinali e finali 1500m (gara1) e 1000m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile – Diretta streaming su discovery+, Eurosport.it e sul canale YouTube della ISU

Domenica 17 Dicembre

dalle 06.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m e 1500m (gara2). Finali staffette femminile e maschile – Diretta streaming su discovery+, Eurosport.it e sul canale YouTube della ISU

Foto: Lapresse