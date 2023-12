Calendario snowboard oggi in tv: orari 14 dicembre, programma PGS Cortina d’Ampezzo, streaming, italiani in gara

Dopo il PGS di giovedì 14 dicembre a Carezza (prima gara stagionale), dove per per l’Italia è arrivata una magnifica doppietta con Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo proseguirà oggi, sabato 16 dicembre, con un altro PGS. Si gareggerà a Cortina d’Ampezzo (dunque sempre in Italia), con la grande particolarità che le fasi finali si svolgeranno di sera. Per la precisione, la giornata inizierà però alle ore 14:00 con le qualificazioni e poi chi passerà il turno tornerà di nuovo sulle nevi italiane a partire dalle 18.00 per disputare le fasi finali.

Al via ci saranno anche diversi italiani. In campo maschile prenderanno parte alla gara Maurizio Bormolini, che andrà a caccia del bis dopo il successo di giovedì nel PGS di Carezza, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Aaron March, Daniele Bagozza, Fabian Lantschner, Mike Santuari ed Elias Zimmerhofer.Nella gara femminile, invece, si presenteranno Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Elisa Fava, Fabiana Fachin e Sofia Valle.

Le fasi finali del PGS di Cortina d’Ampezzo non avranno copertura tv, ma si potranno vedere in diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale.

CALENDARIO PGS CORTINA D’AMPEZZO 16 DICEMBRE

Sabato 16 dicembre

14.00: qualificazioni maschili e femminili a Cortina d’Ampezzo (Italia)

18.00: fasi finali maschili e femminili a Cortina d’Ampezzo (Italia)

PGS CORTINA D’AMPEZZO 16 DICEMBRE, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA PGS CORTINA D’AMPEZZO 16 DICEMBRE

Uomini: Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Aaron March, Daniele Bagozza, Fabian Lantschner, Mike Santuari, Elias Zimmerhofer

Donne: Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Elisa Fava, Fabiana Fachin, Sofia Valle.

Foto: FISI/Pentaphoto