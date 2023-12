Calendario Roland Garros 2024: le date dalle qualificazioni alla finale, programma, chi darà il torneo in tv

Nel calendario 2024 del tennis il Roland Garros occupa una posizione importante e particolare. Il secondo Slam dell’anno, in programma dal 26 maggio al 9 giugno, con i turni di qualificazione dal 20 al 24 maggio, vivrà una stagione diversa dal solito, ripercorrendo quanto accaduto a Wimbledon nel 2012. Nei fatti, i campi parigini saranno teatro anche delle sfide del torneo olimpico, dal 27 luglio al 4 agosto.

Interessante capire se Novak Djokovic e Iga Swiatek confermeranno titoli del 2023. Il serbo dovrà fare i conti con la nuova generazione, guidata dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che bussa alla sua porta e anche Jannik Sinner vorrà rispondere presente, anche se sulla terra rossa il suo tennis potrebbe rivelarsi un po’ meno efficace di quanto accada sulle superfici più rapide.

Oltretutto, parlando di vecchia guardia, non si può non considerare Rafa Nadal. Il giocatore, capace di vincere il Major francese la bellezza di 14 volte, ha come obiettivo la 15ª corona. Tutto dipenderà dalle condizioni del maiorchino, ma se il fisico dovesse sorreggerlo non potrà non essere considerato nell’elenco dei possibili vincitori.

L’edizione 2024 del Roland Garros sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali relative soprattutto ai giocatori italiani, con approfondimenti quotidiani.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

20 maggio Qualificazioni

21 maggio Qualificazioni

22 maggio Qualificazioni

23 maggio Qualificazioni

24 maggio Qualificazioni

25 maggio Riposo

26 maggio Primo turno maschile e femminile

27 maggio Primo turno maschile e femminile

28 maggio Primo turno maschile e femminile

29 maggio Secondo turno maschile e femminile

30 maggio Secondo turno maschile e femminile

31 maggio Terzo turno maschile e femminile

1° giugno Terzo turno maschile e femminile

2 giugno Quarto turno maschile e femminile

3 giugno Quarto turno maschile e femminile

4 giugno Quarti di finale maschile e femminile

5 giugno Quarti di finale maschile e femminile

6 giugno Finale doppio misto e semifinali femminili

7 giugno Finale doppio femminile e semifinali maschili

8 giugno Finale doppio maschile e finale singolare femminile

9 giugno Finale singolare maschile

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

