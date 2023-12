Calendario Mondiale Motocross 2024: programma, orari, tutti i GP, guida tv

20 tappe e 40 manche. Sarà questa la composizione del Mondiale Motocross 2024, spalmato su sei mesi e mezzo dal 10 marzo al 29 settembre. Il round inaugurale si terrà ancora in Argentina, mentre l’ultimo atto della stagione si svolgerà in una località ancora da stabilire. Dopo aver incoronato i nuovi campioni iridati, ci si sposterà poi a Matterley Basin il 5-6 ottobre per il Cross delle Nazioni.

Per quanto riguarda le classi MX2 e MXGP, sono ben tre gli appuntamenti previsti sul suolo italiano: il Gran Premio della Sardegna a Riola Sardo (6-7 aprile), il Gran Premio del Trentino a Pietramurata (13-14 aprile) ed il Gran Premio d’Italia a Maggiora (15-16 giugno). Il calendario presenta però ancora tre slot vacanti il 24 marzo (per il GP d’Europa), il 15 settembre ed il 29 settembre.

La massima categoria del motocross al femminile (la WMX) affronterà invece complessivamente sei round: il GP di Sardegna (6-7 aprile), il GP di Spagna (11-12 maggio), il GP di Germania (1-2 giugno), il GP d’Italia (15-16 giugno), il GP d’Olanda (17-18 agosto) ed il GP di Turchia (7-8 settembre). Tutte le sessioni della stagione saranno visibili a pagamento sulla piattaforma streaming MXGP-TV.com. Le gare di MX2 e MXGP saranno trasmesse inoltre in diretta tv sui canali Eurosport o comunque in streaming su Eurosport.it e discovery+.

CALENDARIO PROVVISORIO MONDIALE MOTOCROSS 2024

1. GP Patagonia-Argentina – 10 marzo

2. GP Europa (località ancora da definire) – 24 marzo

3. GP Sardegna – 7 aprile

4. GP Trentino – 14 aprile

5. GP Portogallo – 5 maggio

6. GP Spagna – 12 maggio

7. GP Francia – 19 maggio

8. GP Germania – 2 giugno

9. GP Lettonia – 9 giugno

10. GP Italia (Maggiora) – 16 giugno

11. GP Sumbawa (Indonesia) – 30 giugno

12. GP Lombok (Indonesia) – 7 luglio

13. GP Repubblica Ceca – 21 luglio

14. GP Fiandre – 28 luglio

15. GP Svezia – 11 agosto

16. GP Olanda – 18 agosto

17. GP Svizzera – 25 agosto

18. GP Turchia – 8 settembre

19. Da stabilire – 15 settembre

20. Da stabilire – 29 settembre

Cross delle Nazioni (Matterley Basin/Gran Bretagna) – 6 ottobre

Credit: LiveMedia/Valerio Origo

Leggi tutte le notizie di Motocross su OA Sport...