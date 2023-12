Calendario lotta 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Tanta carne al fuoco nel calendario della prossima stagione di lotta olimpica, con i fari puntati ovviamente sui Giochi di Parigi 2024 ma con molti altri eventi da seguire nell’arco dell’anno. Si parte subito dal 10 al 14 gennaio con la prima tappa di Ranking Series a Zagabria, mentre dal 12 al 18 febbraio Bucarest ospiterà i Campionati Europei Senior.

Tra aprile e maggio la situazione si scalderà ulteriormente con il Preolimpico europeo di Baku e con il Preolimpico globale di Istanbul in cui verranno assegnati gli ultimi pass a cinque cerchi. Prima delle Olimpiadi (gare previste dal 5 all’11 agosto) si disputerà inoltre un altro appuntamento di Ranking Series a Budapest dal 6 al 9 giugno. Curiosità anche per le varie rassegne giovanili a livello europeo e mondiale, dagli Under 15 agli Under 23.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di lotta previsti al momento nel 2024:

CALENDARIO LOTTA 2024

10-14 gennaio Ranking Series – Zagabria (Croazia)

12-18 febbraio Europei – Bucarest (Romania)

5-7 aprile Torneo europeo di qualificazione olimpica – Baku (Azerbaigian)

9-12 maggio Torneo mondiale di qualificazione olimpica – Istanbul (Turchia)

15-19 maggio Europei Under 15 – Loutraki (Grecia)

20-26 maggio Europei Under 23 – Baku (Azerbaigian)

6-9 giugno Ranking Series – Budapest (Ungheria)

10-16 giugno Europei Under 17 – Kuortane (Finlandia)

1-7 luglio Europei Under 20 – Varsavia (Polonia)

5-11 agosto Olimpiadi – Parigi (Francia)

19-25 agosto Mondiali Under 17 – Buenos Aires (Argentina)

2-8 settembre Mondiali Under 20 – Pontevedra (Spagna)

21-27 ottobre Mondiali Under 23 – Tirana (Albania)

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Lotta su OA Sport...