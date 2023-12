Calendario sollevamento pesi 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Si è ormai delineato il calendario della prossima stagione per il sollevamento pesi, che nel 2024 vedrà lo svolgimento di tutti i grandi eventi con in palio le medaglie. Focus ovviamente sui Giochi Olimpici di Parigi ad agosto, ma in precedenza ci sarà spazio per i Campionati Europei a Sofia (12-20 febbraio) e per la tappa di World Cup in Thailandia (31 marzo-11 aprile) che completerà il percorso di qualificazione a cinque cerchi.

Dopo le Olimpiadi, nella seconda parte dell’anno, l’appuntamento clou sarà rappresentato dai Campionati Mondiali di Manama (in Bahrain) dal 4 al 14 dicembre. In campo giovanile gli eventi di riferimento verranno posizionati in due blocchi: Mondiali Youth a Lima dal 22 al 26 maggio ed Europei Youth a Salonicco dal 15 al 22 giugno, poi Mondiali Junior in Spagna dal 19 al 27 settembre ed Europei Junior/U23 in Polonia a cavallo tra ottobre e novembre.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di sollevamento pesi previsti al momento nel 2024:

CALENDARIO SOLLEVAMENTO PESI 2024

12-20 febbraio Europei – Sofia (Bulgaria)

16-17 marzo Campionati Italiani Junior – Roma

31 marzo-11 aprile World Cup – Phuket (Thailandia)

20-21 aprile Campionati Italiani Under 15 – Roma

22-26 maggio Mondiali Youth – Lima (Perù)

1-2 giugno Campionati Italiani Under 17 – Roma

15-22 giugno Europei Youth – Salonicco (Grecia)

22-23 giugno Campionati Italiani Assoluti – Roma

7-11 agosto Olimpiadi – Parigi (Francia)

19-27 settembre Mondiali Junior – León (Spagna)

26 ottobre-3 novembre Europei Junior e Under 23 – Raszyn (Polonia)

4-14 dicembre Mondiali – Manama (Bahrain)

Foto: FIPE

