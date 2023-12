Calendario Indycar 2024: programma, orari, tutti i GP, guida tv

Da marzo a settembre sarà protagonista la NTT IndyCar Series 2024, il più importante campionato americano riservato alle monoposto. Si riaccende la sfida ad Alex Palou, iberico di Ganassi che proverà a conquistare il terzo titolo in carriera.

Il St. Petersburg (Florida) inaugurerà come da tradizione la stagione a marzo, un calendario composto da 17 appuntamenti che vivrà il momento più importante a maggio con la tradizionale 500 Miglia di Indianapolis. Come sempre si correrà a fine mese, il quinto round della stagione di terrà in occasione del week-end del Memorial Day.

Tra le novità in vista del 2024 c’è l’introduzione dei motori ibridi, regolamento che diventerà attivo dopo la disputa della Indy500. Oltre alle ‘modifiche tecniche’ c’è da rimarcare il gradito ritorno del Milwaukee Mile (Illinois), specifico ovale che precederà di due settimane la finalissima Nashville (Tennessee). Per la prima volta nella storia la ‘città della musica’ accoglierà l’epilogo del campionato rimpiazzando il WeatherTech Raceway Laguna Seca (California).

La IndyCar Series sarà offerta in diretta su Sky Sport come accaduto negli ultimi anni ed in streaming su SkyGo e NOW. Discorso differente per le prove libere e per le qualifiche, proposte in streaming sulla piattaforma IndyLive! (servizio gratuito).

CALENDARIO INDYCAR 2024

Streets of St. Petersburg – domenica 10 marzo Streets of Long Beach – domenica 21 aprile Barber Motorsports Park – domenica 28 aprile Indianapolis Motor Speedway (road course) – sabato 11 maggio Indianapolis 500 – domenica 26 maggio Streets of Detroit – domenica 2 giugno Road America – domenica 9 giugno WeatherTech Raceway Laguna Seca -domenica 23 giugno Mid-Ohio Sports Car Course – domenica 7 luglio Iowa Speedway Race 1 – sabato 13 luglio Iowa Speedway Race 2 – sabato 14 luglio Streets of Toronto – domenica 21 luglio World Wide Technology Raceway – domenica 17 agosto Portland International Raceway – domenica 25 agosto Milwaukee Mile Race 1 – sabato 31 agosto Milwaukee Mile Race 2 – domenica 1 settembre Streets of Nashville – domenica 15 settembre

The Thermal Club $1 Million Challenge – domenica 24 marzo – non valida per il campionato

INDYCAR 2024 IN TV

La NTT IndyCar Series verrà nuovamente offerta in diretta su Sky Sport ed in streaming su SkyGO e NOW

Le qualifiche, ad eccezione della Indy500 e le prove libere sono accessibili live in streaming su IndyLive! (servizio gratuito garantito direttamente dal campionato)

Foto. LaPresse

Leggi tutte le notizie di Indycar su OA Sport...