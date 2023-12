Calendario Europei nuoto 2023 oggi: orari 7 dicembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 7 dicembre, terzo giorno di gare dell’edizione 2023 degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Un day-3 interessante nel quale l’Italia si augura di rimpinguare il proprio medagliere. Allo stato attuale delle cose, la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, è quarta nel medagliere con 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo.

Spetterà alle velociste dei 100 stile libero iniziare il tutto. Chiara Tarantino, Sofia Morini, Sara Curtis e Costanza Cocconcelli saranno chiamate in causa. A seguire assisteremo al confronto nei 200 misti tra Alberto Razzetti e Thomas Ceccon e a quello dei 200 rana tra Francesca Fangio e Martina Carraro.

Un Razzetti che dovrebbe riproporsi nei 200 delfino con Christian Ferraro, mentre nei 100 dorso Lorenzo Mora cercherà di tenere alto il vessillo italico, reduce dal bronzo nei 50. A conclusione delle batterie la 4×50 mista donne e Simona Quadarella nei 1500 stile libero.

Nel pomeriggio Margherita Panziera andrà a caccia di una difficile medaglia nei 200 dorso donne, al pari di Lorenzo Zazzeri e di Alessandro Miressi nei 50 stile libero. Alessia Polieri e Costanza Cocconcelli vorranno ben figurare negli atti conclusivi dei 200 delfino e dei 100 misti, mentre Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo vorranno centrare la top-3 nei 100 rana.

La terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania) sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023 OGGI

Giovedì 7 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 100m stile libero donne – Chiara Tarantino, Sofia Morini, Sara Curtis, Costanza Cocconcelli

Batterie 200m misti uomini – Alberto Razzetti, Thomas Ceccon

Batterie 200m rana donne – Francesca Fangio, Martina Carraro

Batterie 100m dorso uomini – Lorenzo Mora

Batterie 50m dorso donne – Costanza Cocconcelli

Batterie 200m farfalla uomini – Alberto Razzetti, Christian Ferraro

Batterie staffetta 4x50m mista donne – Italia

Batterie 1500m stile libero donne – Simona Quadarella

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 200m dorso donne – Margherita Panziera

Finale 50m stile libero uomini – Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi

Finale 200m farfalla donne – Alessia Polieri

Semifinali 200m misti uomini

Semifinali 100m stile libero donne

Semifinali 100m dorso uomini

Finale 100m misti donne – Costanza Cocconcelli

Finale 1500m stile libero uomini

Semifinali 200m rana donne

Semifinali 200m farfalla uomini

Semifinali 50m dorso donne

Finale 100m rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

Finale staffetta 4x50m mista donne

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse