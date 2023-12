A che ora lo sci alpino nel fine settimana: programma St. Moritz e Val d’Isere 8-10 dicembre, guida tv e streaming

Sarà un lungo e ricco fine settimana per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne saranno protagoniste a St. Moritz, dove si dovrebbero disputare le prime gare veloci della stagione, due superG (venerdì e domenica) ed una discesa libera (sabato); mentre gli uomini gareggeranno in Val d’Isere con un weekend dedicato alle prove tecniche con un gigante (sabato) e slalom (domenica).

C’è davvero grandissima attesa in casa Italia per questa tre giorni sulle nevi svizzere. Sofia Goggia si prepara alle sue prime gare veloci ed è certamente la donna da battere in discesa e poi anche anche nei due superG. Specialità nella quale punta moltissimo Federica Brignone, che ha vinto la coppa lo scorso anno e che soprattutto arriva da un doppio successo in gigante a Tremblant.

Ieri si è disputata la prima prova cronometrata ed oggi si terra la seconda. La principale rivale in discesa di Goggia sembra essere la slovena Ilka Stuhec; mentre in superG fari puntati ovviamente su Lara Gut-Behrami e Mikalea Shiffrin, in una nuova sfida con le azzurre dopo quelle dello scorso weekend.

Nel gigante della Val d’Isere il principale favorito è Marco Odermatt, con lo svizzero che è alla sua prima gara stagione. Attenzione, però, al norvegese Henrik Kristoffersen, del connazionale Loic Meillard, dello sloveno Zan Kranjec, ma anche dell’austriaco Marco Schwarz. Proprio l’Austria sogna di rivivere in slalom la stessa giornata di Gurgl, con l’incredibile e storica tripletta sul pendio di casa. Non solo gli austriaci (Manuel Feller in particolare), ma anche il solito Kristoffersen, gli elvetici Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule, il francese Clement Noel.

In casa Italia in gigante si punta soprattutto su Filippo Della Vite, chiamato alla definitiva esplosione in questa stagione, mentre tra i rapid gates c’è attesa per un pronto riscatto di Alex Vinatzer, dopo l’opaco esordio in quel di Gurgl.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di St. Moritz e Val d’Isere, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (gare St. Moritz) e Rai Sport HD (gare Val d’Isere) ed Eurosport 1 (entrambe); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ST.MORITZ

Venerdì 8 dicembre

10.30 SuperG femminile St.Moritz (Svizzera)

Sabato 9 dicembre

10.30 Dicesca femminile St.Moritz (Svizzera)

Domenica 10 dicembre

10.30 SuperG femminile St.Moritz (Svizzera)

CALENDARIO COPPA DEL MONDO VAL D’ISERE

Sabato 9 Dicembre

9.30 Prima manche gigante maschile Val d’Isere (Francia)

13.00 Seconda manche gigante maschile Val d’Isere (Francia)

Domenica 10 Dicembre

9.30 Prima manche slalom maschile Val d’Isere (Francia)

12.30 Seconda manche slalom maschile Val d’Isere (Francia)

COPPA DEL MONDO ST.MORITZ 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

COPPA DEL MONDO VAL D’ISERE 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse