Calendario Coppa del Mondo slittino 2023-2024: le date e il programma di tutte le tappe. Quando si disputano Europei e Mondiali

Siamo ormai pronti per alzare il sipario sulla Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2023-2024. La stagione si svilupperà sulla distanza di nove tappe e, come successo nell’ultima annata, scatterà con la trasferta nord-americana tra Stati Uniti e Canada, per finire invece con la doppietta di Sigulda in Lettonia.

La Coppa del Mondo di slittino riparte con Dominik Fischnaller campione in carica, e l’altoatesino che proverà a bissare l’impresa della scorsa annata. Per quanto riguarda i Campionati Mondiali, invece, in questa occasione si disputeranno ad Altenberg (Germania) nel weekend del 27-28 gennaio 2024. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il calendario della stagione, tappa per tappa.

L’esordio arriverà nel corso del weekend in arrivo a Lake Placid, negli Stati Uniti. La Coppa del Mondo rimarrà in Nord America anche nel weekend successivo, con la tappa di Whistler (Canada) del 15-16 dicembre. A quel punto si passerà alle vacanze natalizie, per una sosta di 3 settimane. Si tornerà in azione, infatti, il 6-7 gennaio 2024 con l’appuntamento di Winterberg (Germania), quindi la quarta uscita sarà a Igls (Austria) il 13-14 gennaio.

Quinta tappa ad Altenberg (Germania) nel weekend del 3-4 febbraio quindi si passerà a Oberhof, sempre in territorio teutonico, dove vedremo due weekend di gara consecutivi il 10-11 e 17-18 febbraio. Si arriva, quindi, nel rush finale della Coppa del Mondo con la trasferta di Sigulda (Lettonia) del 24-25 febbraio e 2-3 marzo per la doppietta conclusiva.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SLITTINO 2023-2024

1) 7-9 dicembre, Lake Placid (Stati Uniti)

2) 14-16 dicembre, Whistler (Canada)

3) 5-7 gennaio, Winterberg (Germania)

4) 12-14 gennaio, Innsbruck-Igls (Austria) – valevole anche come Campionato Europeo

WC) 26-28 gennaio, Altenberg (Germania) Campionati del Mondo

5) 2-4 febbraio, Altenberg (Germania)

6) 9-11 febbraio, Obehof #1 (Germania)

7) 16-18 febbraio, Oberhof #2 (Germania)

8) 23-25 febbraio, Sigulda #1 (Lettonia)

9) 1-2 marzo, Sigulda #2 (Lettonia)

Foto: LaPresse