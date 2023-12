Calendario calcio 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Il calendario 2024 del calcio si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Riflettori puntati sui vari tornei continentali per Nazionali: gli Europei si giocheranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, mentre la Copa America si disputerà negli USA dal 20 giugno al 20 luglio; la Coppa d’Africa andrà in scena in Costa d’Avorio dal 13 gennaio al 11 febbraio, mentre la Coppa d’Asia si svolgerà in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio.

Non mancheranno le competizioni giovanili come gli Europei Under 19 (15-28 luglio in Irlanda del Nord) e gli Europei Under 17 (20 maggio-5 giugno a Cipro). La Supercoppa Italiana si giocherà a Jeddah con il nuovo formato della Final Four dal 18 al 22 gennaio, mentre la Coppa Italia vivrà il suo momento clou il 15 maggio con la finale a Roma. Per quanto concerne le Coppe Europee: finale di Champions League il 1° giugno a Londra, finale di Europa League il 22 maggio a Dublino, finale di Conference League il 29 maggio ad Atene.

Tornerà anche la Coppa Intercontinentale dopo venti anni, con la finale in sede da definire in programma il 18 dicembre. Ripartirà poi la Nations League e si svolgeranno anche le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025. Da non perdere le Olimpiadi dal 24 luglio al 10 agosto, riservate agli under 23. Di seguito il calendario completo 2022 del calcio, con tutte le date e i programmi degli eventi internazionali più importanti.

CALENDARIO CALCIO 2024

12 gennaio-10 febbraio Coppa d’Asia, in Qatar

13 gennaio-11 febbraio Coppa d’Africa, in Costa d’Avorio

18-22 gennaio Supercoppa Italiana: Final Four, a Jeddah (Arabia Saudita)

21 marzo Qualificazioni Europei, semifinali playoff

21-26 marzo Qualificazioni Europei Under 21

26 marzo Qualificazioni Europei, finali playoff

15 maggio Coppa Italia: Finale, a Roma (Italia)

20 maggio-5 giugno Europei Under 17, a Cipro

22 maggio Europa League: Finale, a Dublino (Irlanda)

26 maggio Serie A, ultima giornata

29 maggio Conference League: Finale, ad Atene (Grecia)

1° giugno Champions League: Finale, a Londra (Gran Bretagna)

14 giugno-14 luglio Europei, in Germania

20 giugno-14 luglio Copa America, negli USA

15-28 luglio Europei Under 19, in Irlanda del Nord

24 luglio-10 agosto Olimpiadi, a Parigi (Francia)

14 agosto Supercoppa Europea, a Varsavia (Polonia)

2-10 settembre Nations League, fase a gironi

5-10 settembre Qualificazioni Europei Under 21

7-15 ottobre Nations League, fase a gironi

10-15 ottobre Qualificazioni Europei Under 21

11-19 novembre Nations League, fase a gironi

18 dicembre Coppa Intercontinentale: Finale, in sede da definire

