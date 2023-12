Calendario biathlon oggi in tv: orari staffette Hochfilzen 2023, programma, tv, streaming, pettorali

Si chiuderà oggi a Hochfilzen con le due staffette la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. Sulle nevi austriache la giornata inizierà alle ore 11:30 con la 4×7,5 km maschile e si concluderà poi con la 4×6 km femminile, in programma alle ore 14:15.

Nella staffetta maschile l’Italia schiererà, in ordine, Elia Zeni, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. Questi quattro azzurri indosseranno il pettorale numero 5 e andranno a caccia di un buon piazzamento. Nella prova femminile, invece, il Bel Paese scenderà sulla neve con Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Beatrice Trabucchi e Rebecca Passler. Non ci sarà dunque Dorothea Wierer, ma ciò non vuol dire che le azzurre, che avranno il pettorale numero 8, non potranno ambire a un risultato di spessore.

La staffetta maschile e la staffetta femminile si potranno vedere in diretta tv rispettivamente su Eurosport 2 HD ed Eurosport 1 HD. Inoltre, entrambe le gare saranno disponibili in streaming su Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di tutte e due le prove.

CALENDARIO STAFFETTE HOCHFILZEN COPPA DEL MONDO BIATHLON

Domenica 10 dicembre

Ore 11.30: staffetta maschile 4×7,5 km a Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

Ore 14.15: staffetta femminile 4×6 km a Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA STAFFETTE HOCHFILZEN: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD per la staffetta femminile ed Eurosport 2 HD per la staffetta maschile

Diretta streaming: Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE HOCHFILZEN

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm

1-2 g BOE Tarjei

1-3 y BOE Johannes Thingnes

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 FRA – FRANCE

2-1 r PERROT Eric

2-2 g JACQUELIN Emilien

2-3 y CLAUDE Fabien

2-4 b FILLON MAILLET Quentin

3 GER – GERMANY

3-1 r ZOBEL David

3-2 g KUEHN Johannes

3-3 y NAWRATH Philipp

3-4 b DOLL Benedikt

4 AUT – AUSTRIA 2

4-1 r UNTERWEGER Dominic

4-2 g KOMATZ David

4-3 y LEITNER Felix

4-4 b JAKOB Patrick

5 ITA – ITALIA

5-1 r ZENI Elia

5-2 g BIONAZ Didier

5-3 y GIACOMEL Tommaso

5-4 b HOFER Lukas

6 SWE – SWEDEN

6-1 r NYKVIST Emil

6-2 g SAMUELSSON Sebastian

6-3 y BRANDT Oskar

6-4 b PONSILUOMA Martin

7 SUI – SWITZERLAND 3

7-1 r STALDER Sebastian

7-2 g BURKHALTER Joscha

7-3 y FINELLO Jeremy

7-4 b STALDER Gion

8 FIN – FINLAND

8-1 r RANTA Jaakko

8-2 g INVENIUS Otto

8-3 y MUKKALA Jonni

8-4 b MUSTONEN Joni

9 SLO – SLOVENIA

9-1 r DOVZAN Miha

9-2 g FAK Jakov

9-3 y PLANKO Lovro

9-4 b VIDMAR Anton

10 CZE – CZECHIA 4

10-1 r MARECEK Jonas

10-2 g STVRTECKY Jakub

10-3 y KARLIK Mikulas

10-4 b VACLAVIK Adam

11 ROU – ROMANIA

11-1 r BUTA George

11-2 g SHAMAEV Dmitrii

11-3 y COLTEA George

11-4 b FLORE Raul

12 KAZ – KAZAKHSTAN

12-1 r MUKHIN Alexandr

12-2 g KIREYEV Vladislav

12-3 y DYUSSENOV Asset

12-4 b BAUER Kirill

13 UKR – UKRAINE 5

13-1 r TYSHCHENKO Artem

13-2 g PIDRUCHNYI Dmytro

13-3 y PRYMA Artem

13-4 b DUDCHENKO Anton

14 USA – UNITED STATES

14-1 r GERMAIN Maxime

14-2 g DOHERTY Sean

14-3 y BONACCI Vincent

14-4 b BROWN Jake

15 POL – POLAND

15-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej

15-2 g ZAWOL Marcin

15-3 y BADACZ Konrad

15-4 b JAKIELA Tomasz

16 BUL – BULGARIA 6

16-1 r SINAPOV Anton

16-2 g ILIEV Vladimir

16-3 y VASILEV Konstantin

16-4 b TODEV Blagoy

17 MDA – MOLDOVA

17-1 r MAKAROV Maksim

17-2 g MAGAZEEV Pavel

17-3 y USOV Mihail

17-4 b USOV Andrei

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r KAUKENAS Tomas

18-2 g STROLIA Vytautas

18-3 y FOMIN Maksim

18-4 b DOMBROVSKI Karol

19 LAT – LATVIA 7

19-1 r PATRIJUKS Aleksandrs

19-2 g BIRKENTALS Renars

19-3 y RASTORGUJEVS Andrejs

19-4 b MISE Edgars

20 EST – ESTONIA

20-1 r SIIMER Kristo

20-2 g RAENKEL Raido

20-3 y HELDNA Robert

20-4 b AOLAID Marten

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE HOCHFILZEN

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r ARNEKLEIV Juni

1-2 g SKOGAN Marit Ishol

1-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad

1-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

2 SWE – SWEDEN

2-1 r MAGNUSSON Anna

2-2 g BRORSSON Mona

2-3 y OEBERG Hanna

2-4 b OEBERG Elvira

3 GER – GERMANY

3-1 r GROTIAN Selina

3-2 g HETTICH-WALZ Janina

3-3 y SCHNEIDER Sophia

3-4 b VOIGT Vanessa

4 SUI – SWITZERLAND 2

4-1 r BASERGA Amy

4-2 g GASPARIN Elisa

4-3 y GASPARIN Aita

4-4 b HAECKI-GROSS Lena

5 FRA – FRANCE

5-1 r GUIGONNAT Gilonne

5-2 g JEANMONNOT Lou

5-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

5-4 b SIMON Julia

6 CZE – CZECHIA

6-1 r VOBORNIKOVA Tereza

6-2 g CHARVATOVA Lucie

6-3 y DAVIDOVA Marketa

6-4 b JISLOVA Jessica

7 AUT – AUSTRIA 3

7-1 r STEINER Tamara

7-2 g GANDLER Anna

7-3 y JUPPE Anna

7-4 b HAUSER Lisa Theresa

8 ITA – ITALIA

8-1 r COMOLA Samuela

8-2 g VITTOZZI Lisa

8-3 y TRABUCCHI Beatrice

8-4 b PASSLER Rebecca

9 POL – POLAND

9-1 r SIDOROWICZ Natalia

9-2 g MAKA Anna

9-3 y GEMBICKA Daria

9-4 b JAKIELA Joanna

10 SLO – SLOVENIA 4

10-1 r REPINC Lena

10-2 g KLEMENCIC Polona

10-3 y KLEMENCIC Ziva

10-4 b LAMPIC Anamarija

11 UKR – UKRAINE

11-1 r MERKUSHYNA Anastasiya

11-2 g DZHIMA Yuliia

11-3 y PETRENKO Iryna

11-4 b DMYTRENKO Khrystyna

12 SVK – SLOVAKIA

12-1 r REMENOVA Maria

12-2 g REMENOVA Zuzana

12-3 y MACHYNIAKOVA Julia

12-4 b KAPUSTOVA Ema

13 USA – UNITED STATES 5

13-1 r IRWIN Deedra

13-2 g GARSO Jackie

13-3 y CASTONGUAY Grace

13-4 b DICKINSON Kelsey Joan

14 ROU – ROMANIA

14-1 r CHIRKOVA Elena

14-2 g MEZDREA Andreea

14-3 y TOLMACHEVA Anastasia

14-4 b MARTON Eniko

15 FIN – FINLAND

15-1 r MINKKINEN Suvi

15-2 g VIROLAINEN Daria

15-3 y KERANEN Noora Kaisa

15-4 b LEINAMO Sonja

16 KAZ – KAZAKHSTAN 6

16-1 r YEGOROVA Polina

16-2 g KRYUKOVA Arina

16-3 y KONDRATYEVA Anastassiya

16-4 b POLTORANINA Olga

