Calendario atletica 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Il calendario 2024 dell’atletica leggera si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano indubbiamente le Olimpiadi di Parigi 2024, che per questo sport andranno in scena dal 1° all’11 agosto. Assolutamente da non perdere gli Europei, che andranno in scena a Roma da 7 al 12 giugno. L’altra manifestazione di primissima fascia si consumerà dal 1° al 3 marzo: Mondiali Indoor a Glasgow (Gran Bretagna).

Non mancherà la Diamond League, con le sue tappa previste tra maggio e settembre (Finali il 13-14 settembre a Bruxelles, Belgio). Sempre nell’ambito della Diamond League è da segnalare il Golden Gala, che tornerà a Roma ed è stata spostato al 30 agosto. A livello giovanile spazio ai Mondiali Under 20 (a Lima dal 26 al 30 agosto) e agli Europei Under 18 (a Banska Bystrica dal 18 al 21 luglio).

Da non dimenticare i Mondiali di marcia a squadre, la Coppa Europa di lanci e dei 10.000 metri. Il programma prevede poi le consuete Maratone in giro per tutto il mondo, i Mondiali e gli Europei di cross, i vari Meeting su suolo italiano, Campionati Nazionali e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo 2022 dell’atletica leggera, con tutte le date e i programmi degli eventi internazionali più importanti.

CALENDARIO ATLETICA 2024

6 gennaio Cross del Campaccio (World Cross Tour, livello gold), a San Giorgio su Legnano (Italia)

7 gennaio World Cross Tour (livello gold), a Elgoibar (Spagna)

7 gennaio Maratona di Dubai, a Dubai (Emirati Arabi Uniti)

20 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Jablonec nad Nisou (Repubblica Ceca)

20 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Dortmund (Germania)

21 gennaio World Cross Tour (livello gold), ad Hannut (Belgio)

21 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Lussemburgo (Lussemburgo)

23 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), ad Aarhus (Danimarca)

23 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Tampere (Finlandia)

26 gennaio World Indoor Tour (livello silver), ad Atene (Grecia)

27 gennaio World Indoor Tour (livello gold), ad Astana (Kazakhstan)

27 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a New York (USA)

27 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Nantes (Francia)

27 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Lodz (Polonia)

27 gennaio World Cross Tour (livello gold), a Gaborone (Botswana)

28 gennaio Cross della Vallagarina, a Villa Lagarina (Italia)

28 gennaio World Indoor Tour (livello silver), a Val-de-Reuil (Francia)

30 gennaio World Indoor Tour (livello gold), a Ostrava (Repubblica Ceca)

31 gennaio World Indoor Tour (livello bronze), a Cottbus (Germania)

2 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Miramas (Francia)

2 febbraio World Indoor Tour (livello bronze), a Weinheim (Germania)

3 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Metz (Francia)

3 febbraio World Indoor Tour (livello bronze), a Stoccolma (Svezia)

3 febbraio World Indoor Tour (livello bronze), a Gent (Belgio)

4 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a Boston (USA)

4 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Dusseldorf (Germania)

6 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a Torun (Polonia)

7 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Trinec (Repubblica Ceca)

7 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Mondeville (Francia)

9 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Lione (Francia)

10 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a Lievin (Francia)

10 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Hustopece (Repubblica Ceca)

11 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a New York (USA)

11 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Parigi (Francia)

13 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Banska Bystrica (Slovacchia)

13 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Belgrado (Serbia)

17-18 febbraio Campionatin Italiani Indoor, ad Ancona (Italia)

20 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Nehvizdy (Repubblica Ceca)

20 febbraio World Indoor Tour (livello bronze), a Osijek (Croazia)

22 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Clermont-Ferrand (Francia)

23 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Berlino (Germania)

23 febbraio World Indoor Tour (livello gold), a Madrid (Spagna)

24 febbraio World Indoor Tour (livello silver), a Rouen (Francia)

25 febbraio World Cross Tour (livello gold), ad Albufeira (Portogallo)

1-3 marzo Mondiali Indoor, a Glasgow (Gran Bretagna)

3 marzo Maratona di Tokyo, a Tokyo (Giappone)

9-10 marzo Coppa Europa di lanci, a Leiria (Portogallo)

17 marzo Maratona di Roma, a Roma (Italia)

30 marzo Mondiali Cross, a Belgrado (Serbia)

7 aprile Maratona di Milano, a Milano (Italia)

7 aprile Maratona di Parigi, a Parigi (Francia)

13 aprile Firenze Sprint Festival, a Firenze (Italia)

13 aprile Athletic Elite Meeting, a Milano (Italia)

14 aprile Continental Tour (livello gold), a Gaborone (Botswana)

14 aprile Atletica Triveneta Meeting, a Treviso (Italia)

15 aprile Maratona di Boston, a Boston (USA)

20 aprile Diamond League, a Xiamen (Cina)

20 aprile Continental Tour (livello gold), a Nairobi (Kenya)

21 aprile Mondiali di marcia a squadre, ad Antalya (Turchia)

21 aprile Maratona di Londra, a Londra (Gran Bretagna)

25 aprile Memorial Todaro, a Udine (Italia)

27 aprile Diamond League, a Suzhou (Cina)

27 aprile Eset Night, a Milano (Italia)

27-28 aprile Multistars, a Desenzano del Garda (Italia)

1° maggio Meeting di Palmanova, a Palmanova (Italia)

4-5 maggio World Relays (Mondiali di staffette), a Nassau (Bahamas)

10 maggio Diamond League, a Doha (Qatar)

11 maggio Meeting di Conegliano, a Conegliano (Italia)

11 maggio Campionati Italiani dei 10.000 metri, Sede da definire (Italia)

15 maggio Meeting di Savona, a Savona (Italia)

17-18 maggio Roma Sprint Festival, a Roma (Italia)

19 maggio Diamond League, a Marrakech (Marocco)

19 maggio Continental Tour (livello gold), in Giappone (sede da definire)

19 maggio Meeting di Lucca, a Lucca (Italia)

23 maggio Grifone Meeting, a Grosseto (Italia)

25 maggio Diamond League, a Eugene (USA)

26 maggio Brixia Meeting, a Bressanone (Italia)

28 maggio Continental Tour (livello gold), a Ostrava (Repubblica Ceca)

30 maggio Diamond League, a Oslo (Norvegia)

2 giugno Diamond League, a Stoccolma (Svezia)

2 giugno Atletica 2000 Meeting, a San Vito al Tagliamento (Italia)

2 giugno Trofeo Pratizzoli, a Parma (Italia)

7-12 giugno Europei, a Roma (Italia)

15 giugno Meeting di Pistoia, a Pistoia (Italia)

15-16 giugno Challenge per i Campionati Italiani, in Italia (sede da definire)

18 giugno Continental Tour (livello gold), a Turku (Finlandia)

19 giugno Meeting di Nembro, a Nembro (Italia)

21 giugno Continental Tour (livello gold), a Bydgoszcz (Polonia)

22 giugno Sestriere Meeting, a Sestriere (Italia)

22 giugno Triveneto Meeting, a Trieste (Italia)

29-30 giugno Campionati Italiani Assoluti, a La Spezia (Italia)

7 luglio Diamond League, a Parigi (Francia)

7 luglio Continental Tour (livello gold), a Hengelo (Paesi Bassi)

9 luglio Continental Tour (livello gold), a Budapest (Ungheria)

12 luglio Diamond League, a Monaco (Monaco)

14 luglio Meeting Sport e Solidarietà, a Lignano Sabbiadoro (Italia)

17 luglio Meeting Arcobaleno, a Celle Ligure (Italia)

18-21 luglio Europei Under 18, a Banska Bystrica (Slovacchia)

20 luglio Diamond League, a Londra (Gran Bretagna)

20 luglio Meeting Brazzale, a Vicenza (Italia)

1-11 agosto Olimpiadi, a Parigi (Francia)

22 agosto Diamond League, a Losanna (Svizzera)

25 agosto Diamond League, a Chorzow (Polonia)

26-31 agosto Mondiali Under 20, a Lima (Perù)

29 agosto Diamond League, a Roma (Italia)

1° settembre Meeting di Padova, a Padova (Italia)

3 settembre Palio della Quercia, a Rovereto (Italia)

5 settembre Diamond League, a Zurigo (Svizzera)

8 settembre Continental Tour (livello gold), a Zagabria (Croazia)

9 settembre Gran Milan Athletic Gala, a Milano (Italia)

13-14 settembre Diamond League (Finali), a Bruxelles (Belgio)

21-22 settembre Campionati Italiani Societari, in Italia (se da definire)

29 settembre Maratona di Berlino, a Berlino (Germania)

13 ottobre Maratona di Chicago, a Chicago (USA)

20 ottobre Maratona di Amsterdam, ad Amsterdam (Paesi Bassi)

27 ottobre Maratona di Venezia, a Venezia (Italia)

3 novembre Maratona di New York, a New York (USA)

3 novembre Maratona di Torino, a Torino (Italia)

17 novembre Cross Cinque Mulini, a San Vittore Olona (Italia)

24 novembre Maratona di Firenze, a Firenze (Italia)

8 dicembre Europei Cross, ad Antalya (Turchia)

31 dicembre BO Classic, a Bolzano (Italia)

31 dicembre We Run Rome, a Roma (Italia)

Foto: Colombo/FIDAL

Leggi tutte le notizie di Atletica su OA Sport...