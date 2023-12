Atletica, Pierre Ambroise Bosse si ritira a soli 31 anni: una brutta notizia per la Francia in vista di Parigi 2024

Una notizia che colpisce. La Francia perde una pedina importante in vista delle Olimpiadi di Parigi dell’anno prossimo. Si tratta dell’ex campione del mondo degli 800 metri, Pierre Ambroise Bosse. Come riportato dal prestigioso quotidiano, L’Equipe, colui che era salito sul podio più alto di una distanza così complessa a Londra nel 2017 ha deciso di ritirarsi.

“È stato difficile, ma ho avuto bisogno di tempo per poterlo accettare”, le parole amare di Bosse nell’intervista in cui spiega il motivo dell’uscita di scena dei campi di gara, legato cioè alla recidiva della rottura del tendine dell’inserzione del bicipite femorale destro subita a maggio.

“Era il sogno di mia madre era che andassi ai Giochi di Parigi“, ha raccontato l’atleta transalpino, costretto ad alzare bandiera bianca per via dei tempi di recupero troppo lenti legati al suo tendine: “I giorni sono trascorsi e le Olimpiadi per me si sono allontanate sempre di più“.

Un atleta di grande qualità il francese, capace di vincere oltre all’oro iridato menzionato anche il bronzo agli Europei del 2018 a Berlino. Vero è che già nel 2019 c’erano stati dei problemi, con pochi eventi affrontati, tra cui i Mondiali di Doha dove uscì in semifinale. Stesso discorso per le Olimpiadi di Tokyo dove la sua corsa si arrestò al penultimo atto.

L’anno scorso sembrava quello della rinascita, considerando il crono di 1:44.54 stampato a Parigi, ma si trattò di una goccia in un oceano. Alla prova dei fatti, Bosse non competeva da un anno e mezzo e la presa di coscienza è stata quella descritta.

Foto: LaPresse

