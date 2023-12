Calendario arrampicata sportiva 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Il calendario 2024 dell’arrampicata sportiva si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano in particolar modo le Olimpiadi di Parigi 2024, che per questo sport andranno in scena dal 5 al 10 agosto. Alcuni atleti hanno già staccato i pass per i Giochi, ma restano a disposizione ancora alcuni posti che verranno assegnati attraverso le Olympic Qualifier: a Shanghai dal 16 al 19 maggio, a Budapest dal 20 al 23 giugno.

Da seguire con grande attenzione anche gli Europei, previsti a Villars subito dopo la rassegna a cinque cerchi: appuntamento nella località svizzera dal 24 agosto al 1° settembre. La Coppa del Mondo si snoderà su nove appuntamenti: si incomincia il 9-10 aprile a Shanghai e si concluderà il 2-6 ottobre a Seoul. Di seguito il calendario completo 2024 dell’arrampicata sportiva con tutte le date, il programma e gli eventi principali.

CALENDARIO ARRAMPICATA SPORTIVA 2024

9-10 aprile Coppa del Mondo (boulder), a Shanghai (Cina)

12-14 aprile Coppa del Mondo (lead, speed), a Wujiang (Cina)

3-5 maggio Coppa del Mondo (lead, boulder), a Salt Lake City (USA)

16-19 maggio Olympic Qualifier Series, a Shanghai (Cina)

20-23 giugno Olympic Qualifier Series, a Budapest (Ungheria)

26-30 giugno Coppa del Mondo (lead, boulder), a Innsbruck (Austria)

12-14 luglio Coppa del Mondo (lead, speed), a Chamonix (Francia)

17-19 luglio Coppa del Mondo (lead, speed), a Briançon (Francia)

5-10 agosto Olimpiadi, a Parigi (Francia)

24 agosto-1 settembre Europei, a Villars (Svizzera)

6-7 settembre Coppa del Mondo (lead), a Koper (Slovenia)

20-22 settembre Coppa del Mondo (boulder), a Praga (Repubblica Ceca)

2-6 ottobre Coppa del Mondo (lead, boulder, speed), a Seoul (Corea del Sud)

