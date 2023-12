Calendario A1 volley femminile: orari partite 9-11 dicembre, programma, tv, streaming

Weekend lungo per la serie A1 2023-2024 di volley femminile. Si parte il sabato e si chiude il lunedì con l’undicesima giornata del girone d’andata della regular season. Primo impegno sabato alle 20.30 che vede andare in scena una fondamentale sfida salvezza: Busto Arsizio, penultima, aspetta la visita di Bergamo, terzultima; le piemontesi vengono da tre sconfitte consecutive, mentre le bergamasche hanno il morale alto dopo la vittoria contro Trento.

Match di metà classifica quello in programma sempre sabato 9, ma alle 21.00. Una lanciata Pinerolo è attesa dall’esame sul campo di Casalmaggiore, con le padrone di casa che vincendo farebbero il colpaccio portandosi potenzialmente a meno due in graduatoria dalle trentine. Poker di partite con sfide assai interessanti la domenica alle 17.00. Una Conegliano che sa sempre e solo vincere ospita al PalaVerde Vallefoglia, le Pantere con un altro successo confermerebbero la fuga in testa alla classifica aspettando poi sul divano il big match di domenica. La quinta forza del campionato, Chieri, che tanto bene sta facendo anche in Europa, sarà protagonista sul campo de Il Bisonte Firenze in una partita con le ospiti favorite ma aperta a qualsiasi risultato.

Le altre due sfide in programma domenica alle 17.00 sono: Cuneo-Milano e Trentino-Roma. Paola Egonu e compagne stanno partita dopo partita trovando il miglior amalgama possibile, diventando una squadra assai difficile da battere e che se la giocherà fino alla fine per tutti i trofei stagionali. Sul campo di Cuneo bisogna tenere alta la concentrazione per evitare inciampi inattesi. La rivelazione del campionato, Roma, va a giocare sul campo di una Trentino sempre più ultima e sempre più in difficoltà. Si chiude la giornata lunedì sera alle 20.30 con la sfida più attesa di tutte: l’Igor Gorgonzola Novara di Bernardi, dopo aver ospitato settimana scorsa Conegliano, attende al PalaIgor la visita della Savino Del Bene Scandicci. Si chiude con il botto, in una partita che deve delineare le gerarchie dietro le inarrivabili Pantere.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno due partite visibili in tv. L’anticipo tra Busto Arsizio e Bergamo di sabato 9 dicembre alle 20.30 sarà trasmesso su RaiSportHD; mentre SkySport Arena lunedì alle 19.30 trasmetterà il big match di giornata con Novara di scena a Scandicci.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY SABATO 9 E LUNEDÌ 11 DICEMBRE

Sabato 9 ore 20.30 Uyba Volley Busto Arsizio vs Volley Bergamo 1991 – Diretta tv su RaiSportHD

Sabato 9 ore 21.00 Trasportipesanti Casalmaggiore vs Wash4green Pinerolo

Domenica 10 ore 17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Domenica 10 ore 17.00 Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Domenica 10 ore 17.00 Honda Olivero S. Bernardo Cuneo vs Allianz Vero Volley Milano

Domenica 10 ore 17.00 Itas Trentino vs Roma Volley Club

Lunedì 11 ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su SkySport Arena

PROGRAMMA SERIA A1 VOLLEYSABATO 9 E LUNEDÌ 11 DICEMBRE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

BUSTO ARSIZIO-BERGAMO

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CONEGLIANO-VALLEFOGLIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FIRENZE-CHIERI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CUNEO-MILANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TRENTINO-ROMA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

SCANDICCI-NOVARA

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo