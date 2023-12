Calendario Superlega volley: orari partite 8-10 dicembre, programma, tv, streaming

Prosegue a ritmo incessante la Superlega 2023-2024 di volley maschile. Nona giornata alle porte suddivisa in tre giorni, ma con una partita in meno. Perugia è infatti impegnata nel Mondiale per club, con la squadra di Lorenzetti che aveva anticipato questo turno di campionato al 22 novembre, battendo Padova per 3-0. Due anticipi previsti per venerdì 8 dicembre, sabato di pausa e le altre tre partite in programma la domenica.

Si parte venerdì 8 dicembre alle 18.00 con la Lube che fa visita a Cisterna. Civitanova deve riprendere la marcia dopo la scoppola patita settimana scorsa in casa contro Trentino, mentre i ragazzi di Guillermo Falasca hanno bisogno di punti per continuare ad inseguire il sogno play-off. Alle 20.30 Taranto ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I padroni di casa devono ancora trovare la prima vittoria stagionale, con una maledizione tie-break che continua ad allungarsi (sono ben cinque le sfide perse al set decisivo); gli emiliani invece, dopo un inizio scoppiettante, hanno rallentato nelle ultime settimane prima di tornare a convincere contro una malcapitata Verona.

La prima sfida domenicale partirà alle 16.30. Monza, che ha vinto tre delle ultime cinque e sta disputando una prima parte di stagione di altissimo livello, è attesa dall’esame Catania: i siculi sono il fanalino di coda classifica, non vincono da tempo immemore (precisamente dal 29 ottobre contro Cisterna) ma hanno lanciato segnali di crescita nelle ultime uscite. Si chiude la giornata con un bis di partite di alto livello alle 18.00: Modena-Trentino e Verona-Milano. Il big match è senza dubbio quello che vede i campioni d’Italia in carica giocare sul campo della squadra di coach Petrella, con i ragazzi allenati da Fabio Soli che sono ancora imbattuti in campionato e hanno l’occasione di arpionare la vetta della classifica. Nell’altra sfida invece i milanesi (4-4) sono impegnati sul campo di una nobile decaduta, Verona, che dopo aver sfiorato le semifinali scudetto lo scorso anno si presentava ai nastri di partenza con grandi ambizioni, ma un inizio decisamente sottotono parla di sole 2 vittorie a fronte di 6 sconfitte.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre questo fine settimana ci saranno due sfide trasmesse in chiaro su RaiSport HD: l’anticipo di venerdì 8 dicembre delle 20.30 tra Taranto e Piacenza e il posticipo di domenica 10 sempre alla stessa ora che vedrà l’Allianz Milano andare a far visita a Rana Verona.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY VENERDÌ 8 E DOMENICA 10 DICEMBRE

Venerdì 8 ore 18.00 Cisterna Volley vs Cucine Lube Civitanova

Venerdì 8 ore 20.30 Gioiella Prisma Taranto vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 10 ore 16.30 Farmitalia Catania vs Mint Vero Volley Monza

Domenica 10 ore 18.00 Valsa Group Modena vs Itas Trentino

Domenica 10 ore 18.00 Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta tv su RaisportHD

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY VENERDÌ 8 E DOMENICA 10 DICEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

CISTERNA-CIVITANOVA

TARANTO-PIACENZA

CATANIA-MONZA

MODENA-TRENTINO

VERONA-MILANO

Foto: Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli