Calcio, Juventus regina della Serie A in attesa di Napoli-Inter: Gatti fa piangere il Monza a tempo scaduto

La Juventus, al termine di una partita per cuori forti si porta in testa alla classifica della Serie A 2023-2024 di calcio, in attesa di Napoli-Inter, prevista domenica: i bianconeri, nell’anticipo della 14ma giornata, passano per 1-2 a tempo scaduto sul campo del Monza, portandosi a +1 sui nerazzurri ed a +7 sul Milan, che domani ospiterà il Frosinone.

Nel primo tempo al 9′ viene fischiato un rigore in favore della Juve: Kyriakopoulos strattona Cambiaso in area ed arriva la massima punizione. Vlahovic si presenta sul dischetto ma Di Gregorio respinge, con l’estremo difensore brianzolo che si rifugia in corner sulla ribattuta dell’attaccante bianconero. Sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Nicolussi Caviglia, il colpo di testa di Rabiot è vincente.

Nella ripresa accade tutto nei minuti di recupero: il Monza, alla prima conclusione nello specchio della porta, pareggia grazie ad un cross Carboni su cui Mota non arriva, ma il movimento inganna Szczesny. La Juve non demorde ed all’assalto seguente torna in vantaggio: Rabiot va via sulla fascia e mette in mezzo per Gatti, il quale prima cicca la palla ma poi al secondo tentativo trafigge Di Gregorio e regala il 2-1 ai bianconeri.

Foto: LaPresse