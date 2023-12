Calcio femminile, una doppietta di Michela Catena fa vincere la Fiorentina in casa del Sassuolo in Serie A

Bella vittoria esterna per la Fiorentina nel posticipo della 10ma giornata della Serie A femminile 2023-2024 di calcio. Allo stadio Enzo Ricci, le ragazze di Sebastian De La Fuente giocano un ottimo secondo tempo e, nonostante qualche difficoltà nel finale, portano a casa il successo per 2-1.

Succede tutto nei secondi 45′: prima Michela Catena realizza l’1-0 con un sinistro da dentro l’area al 52′, poi la stessa Catena segna anche il 2-0 con un colpo di testa al 73′; nel finale, più precisamente all’85’, il Sassuolo realizza con Chiara Beccari il gol che riapre la partita, ma nei minuti seguenti le neroverdi non riescono a trovare la seconda rete e il match finisce dunque con il 2-1 in favore della Viola.

Grazie a questo successo, la Fiorentina va a 22 punti in classifica e consolida il terzo posto in classifica, salendo a +5 sull’Inter e portandosi a -5 dalla Juventus (seconda). Dall’altra parte, invece, la sconfitta costringe il Sassuolo a restare in settima posizione con 8 punti.

Photo LiveMedia/Claudio Grassi