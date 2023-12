Basket, Gianni Petrucci: “Preolimpico difficile ma non impossibile. Datome rappresenterà la politica federale”

Lituania, Messico, Costa d’Avorio, Portorico e Bahrein. Sono queste le avversarie che la Nazionale italiana di basket maschile dovrà affrontare a San Juan dal 2 al 7 luglio nel torneo di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo B insieme al modesto Bahrein e ai temibili padroni di casa portoricani.

Gianni Petrucci, presidente della FIP, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai proiettandosi proprio verso il Preolimpico della prossima estate: “Un preolimpico difficile, ma non impossibile. Dovremo battere la Lituania, anche se pure il Portorico è una buona nazionale, con diversi giocatori Nba. Tutti i preolimpici e tutte le partite sono importanti. Il Portorico non sarà facile, come la Lituania. Ma anche noi, quando giochiamo contro grandi nazionali, possiamo fare risultato“.

Il 78enne romano ha poi commentato il lavoro svolto sin qui dal C.T. Gianmarco Pozzecco: “Sta lavorando bene. È un personaggio popolare, sa allenare, ha creato grande entusiasmo: al Mondiale tutti volevano vedere i suoi allenamenti. Questo dimostra che abbiamo preso un grande allenatore. Gigi Datome? È il simbolo della pallacanestro italiana. Oltre a essere capodelegazione, Datome rappresenterà anche la politica federale. Credo sia all’altezza di questo ruolo“.

Foto: Lapresse