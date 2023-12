Basket femminile: Europei 2025, Bologna ospiterà un girone con Brno e Amburgo. Al Pireo anche la fase finale

Sono state rivelate le quattro città che, dal 18 al 29 giugno, ospiteranno gli Europei di basket femminile per quanto riguarda l’edizione 2025. Si sapeva già che i Paesi coinvolti saranno Grecia (un girone e fase finale), Repubblica Ceca, Germania e Italia (un girone per ciascuna sede). Va ricordato che le quattro nazioni organizzatrici hanno il pass diretto per la rassegna.

Per quanto riguarda il nostro Paese, sarà Bologna, la città del basket per eccellenza, a ospitare il raggruppamento che vedrà ovviamente coinvolta la Nazionale azzurra. La città delle Torri ha ospitato l’Italia femminile in due occasioni nel passato: il 29 marzo 1952 (56-29 contro il Belgio in amichevole: era un altro basket in senso assoluto) e il 30 agosto 2008 (69-76 contro la Polonia nelle qualificazioni agli Europei 2009, al PalaDozza). Bologna si aggiunge a una lunga scia di città italiane che hanno ospitato gli Europei: Roma, Messina, Catania, Ragusa, Palermo, Sassari, Nuoro, Ancona, Senigallia, Vicenza, Treviso, Perugia, Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto.

In Repubblica Ceca, invece, ci sarà spazio per Brno, luogo nel quale si svolse l’edizione 1995. Un’annata, quella, cui l’Italia è molto legata, perché vi risale la finale che fu il picco di una generazione e che qualificò le azzurre a quelle che, a tutt’oggi e almeno fino al 2028, restano le ultime Olimpiadi disputate.

Quanto alla Germania, si andrà ad Amburgo, già più volte sede di gare della Nazionale tedesca. La seconda città più popolosa tedesca, nonché la più popolosa in tutta l’Unione Europea senza il rango di capitale, segna il debutto tedesco a livello organizzativo degli Europei femminili.

Per quel che concerne invece la Grecia, è il Pireo che andrà ad ospitare un girone e soprattutto le fasi finali. Il tutto a 22 anni dalla prima occasione in cui il Paese ellenico organizzò, da solo, la rassegna. Questa volta, però, con il Peace and Friendship Stadium (la casa ormai storica dell’Olympiacos) si fa un passo più avanti.

Credit: Ciamillo