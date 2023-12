Calcio femminile, Roma e Juventus sfidano Como e Sampdoria nell’11^ giornata di Serie A. Attenzione a Fiorentina-Inter

Proseguirà nei prossimi giorni la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e lunedì si disputeranno infatti le cinque partite valide per l’undicesima giornata e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Andiamo a scoprire di più su queste sfide.

Si inizierà domani alle 12:30 con Milan-Napoli, una sfida che si preannuncia interessante. Qui le rossonere, attualmente seste con 9 punti, dovranno assolutamente vincere per non perdere il treno delle migliori cinque. Attenzione però alla squadra partenopea, che dopo aver conquistato il primo punto settimana scorsa con il pareggio contro il Como cercherà di conquistare altri punti importanti per rimettersi in gioco. Alle 14:30 scenderà poi in campo la Juventus, che affronterà in trasferta la Sampdoria. Questo incontro sembra essere già scritto, con le bianconere, in questo momento seconde a -3 dalla Roma capolista, che non dovrebbero avere problemi a ottenere il successo.

Passando alla domenica, alle ore 12.30 andrà in scena Pomigliano-Sassuolo, un incontro importante in chiave salvezza (momentaneamente la squadra campana si trova al penultimo posto con 5 punti, mentre le neroverdi occupano la settima posizione con 8). Entrambe le compagini coinvolte in questa sfida sono reduci da una sconfitta e quindi ci sarà grande voglia di rivalsa da ambo le parti. Alle 15.00 toccherà poi alla Roma, che sfiderà in trasferta il Como. Per le giallorosse, attualmente prime a punteggio pieno in Serie A ma reduci dal ko in Champions League contro il PSG, non dovrebbero esserci grossi problemi a conquistare l’11ma vittoria, ma attenzione alla compagine lombarda, che in questo inizio di campionato ha dimostrato di avere le giuste qualità e potenzialità per poter creare qualche grattacapo anche alle big.

Infine, nel posticipo del lunedì sera alle 18:00 si affronteranno Fiorentina e Inter. Sulla carta questa sembra essere la partita più bella e imprevedibile dell’11ma giornata, visto che si scontreranno la terza (con 22 punti) e quarta (17) forza del campionato, ma ci sarà da capire se le due squadre giocheranno a viso aperto oppure prevarrà la paura.

