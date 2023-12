Barcellona-Olimpia Milano oggi in tv: orario Eurolega basket, programma, streaming

Ancora poche ore e poi l’Olimpia Milano scenderà in campo per disputare la 14ma giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket. Alle ore 20:30 di oggi, infatti, i ragazzi di Ettore Messina sfideranno in trasferta (al Palau Blaugrana) il Barcellona, in una partita che si preannuncia davvero complicata.

Per i meneghini, attualmente soltanto sedicesimi in Europa con un record di 4-9 ma reduci dalla bella vittoria in campionato contro la Virtus Bologna, servirà un’impresa per vincere stasera: sia perché peseranno sicuramente le tante assenze importanti, sia perché dall’altra parte ci sarà una squadra di grandissimo valore, come conferma anche il secondo posto in classifica in Eurolega con 10 successi e sole 3 sconfitte.

La partita tra Barcellona e Olimpia Milano valida per la 14ma giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201) e in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO BARCELLONA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET OGGI

Venerdì 15 dicembre

Ore 20.30: FC Barcellona – EA7 Emporio Armani Milano al Palau Blaugrana (Barcellona, Spagna)– Diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201)

PROGRAMMA BARCELLONA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA 2023/2024: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta TV:Sky Sport Uno HD (canale 201)

Diretta streaming: Sky GO, Now, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo