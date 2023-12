Calcio femminile, Roma chiamata a un altro duro scontro con il PSG in Champions League

Un ultimo sforzo. La Roma affronterà quest’oggi alle ore 21.00 il PSG del terzo e ultimo impegno del 2023 nel Gruppo C della Champions League di calcio femminile. Sul rettangolo verde del Parco dei Principi di Parigi la compagine allenata da Alessandro Spugna guida il raggruppamento con 4 punti, frutto del pari all’esordio (2-2) contro il Bayern Monaco e del netto successo 3-0 tra le mura amiche contro l’Ajax. Ci sarà ad affrontare in una difficile trasferta.

La formazione francese, in maniera molto inattesa, è il fanalino di coda del gruppo. Le sconfitte contro il club olandese e il Bayern ha messo in una condizione complicata la squadra di Jocelyn Prêcheur. Una compagine quella transalpina dotata di grandissima qualità, specialmente dal centrocampo in su, citando giocatrici come le francesi Grace Geyoro e Marie-Antoinette Katoto e le olandesi Lieke Martens e Jackie Groenen. Quest’ultima da capire se sarà a disposizione per problemi fisici.

Le giallorosse, poi, dovranno a fare particolare attenzione anche a una vecchia conoscenza della Serie A. Il riferimento è all’ex calciatrice dell’Inter, Tabitha Chawinga, top scorer del club nel campionato francese con sei marcature.

La Roma, dal canto suo, ha dato seguito alla sua striscia vincente in campionato, avendo vinto contro il Milan la decima partita consecutiva. Un incontro in cui il carattere della compagine di Spugna si è notato. Tecnico capitolino che può essere confortato anche dai ritorni nel gruppo di Elisa Bartoli, fermata da infortunio durante la sosta dedicata alle nazionali, e di Evelyne Viens, che si era infortunata nella partita contro l’Ajax.

Le giallorosse dovranno essere abili a non farsi travolgere dall’ardore delle padrone di casa, bisognose di una vittoria per schiodarsi dallo zero della classifica. Viste le precedenti sfide, le capitoline dovranno avere grande concretezza nello sfruttare le disattenzioni della retroguardia avversaria, che non si è dimostrata irresistibile fino a questo momento.

Foto: LiveMedia/Marco Iacobucci