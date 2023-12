NBA, i risultati della notte (13 dicembre): uno straripante Antetokounmpo trascina Milwaukee al successo, bene Fontecchio

È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:00 italiane in poi si sono disputati nove incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

New Orleans fa la differenza nei due quarti centrali (82-63) sul campo di Washington e poi gestisce il vantaggio fino al 142-122 finale. Fondamentali per i Pelicans (privi di Zion Williamson) i 40 punti di uno straripante Brandon Ingram, i 27 di Frey Murphy III, i 22 di CJ McCollum e i 16 punti e 18 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Ininfluenti invece per i Wizards 27 punti di Kyle Kuzma e i 16 di Bilal Coulibaly, in una serata in cui Danilo Gallinari realizza 9 punti, un rimbalzo e un assist in 16 minuti.

Tutto abbastanza semplice per Philadelphia, che batte in trasferta Detroit per 129-111. A fine partita il top scorer è uno scatenato Joel Embiid con i suoi 41 punti (oltre a 11 rimbalzi), ma vanno menzionati anche i 21 di Tobias Harris e i 17 di Kelly Oubre Jr in uscita dalla panchina. Inutili per i Pistons i 33 di Bojan Bogdanovic e i 21 di Cade Cunningham.

Miami mette il turbo nella parte centrale della partita contro Charlotte (69-47 il parziale totale di secondo e terzo quarto) e poi controlla il resto del match fino al 115-104 conclusivo. Da segnalare per gli Heat i 23 punti di Duncan Robinson, i 17 a testa di Kyle Lowry e il rookie Jaime Jaquez Jr. e la doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi di Jimmy Butler. Dall’altra parte non sono sufficienti i 28 punti di Terry Rozier, i 20 di Gordon Hayward e i 19 di Miles Bridges.

Dopo un primo quarto molto equilibrato, Toronto alza il ritmo in casa contro Atlanta e poi vince per 135-128. Decisivi per i Raptors i 33 punti di un magnifico Pascal Siakam, i 27 di Scottie Barnes e i 22 di O.G. Anunoby, mentre in casa Hawks non servono a nulla i 35 punti e 17 assist di Trae Young, i 20 a testa di Bogadan Bognavoic e Dejonte Murray e i 17 punti e 10 rimbalzi di Clint Capela.

Nonostante un ultimo quarto difficile (30-45), i Los Angeles Lakers battono San Antonio per 122-119 e ottengono la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Sugli scudi per la franchigia californiana soprattutto Anthony Davis, autore di 37 punti e 10 rimbalzi, ma è importante anche la prova da 17 punti di Taurean Prince, in una serata in cui LeBron James non scende in campo per un problema al polpaccio. Ininfluenti invece per gli Spurs i 30 punti e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama, i 28 di Keldon Johnson e i 19 di Malaki Branham.

Sorride Milwaukee, che vince in casa contro Indiana per 140-126, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta nella semifinale di NBA Cup. A fine incontro il miglior realizzatore è un incredibile Giannis Antetokounmpo, autore di addirittura 64 punti (career high e record di franchigia), a cui si aggiungono 14 rimbalzi. In casa Bucks bene poi anche Damian Lillard con i suoi 21 e Bobby Portis (espulso però a inizio quarto periodo per il secondo fallo tecnico) con 19, mentre ai Pacers non bastano i 22 a testa di Myles Turner (per lui anche 9 rimbalzi) e Tyrese Haliburton.

Houston gioca un grande quarto periodo contro Memphis (35-23) e si impone in casa per 117-104. Fondamentali per i Rockets le doppie doppie di Tari Eason (25 punti e 14 rimbalzi in uscita dalla panchina) e Jabari Smith Jr. (20 punti e 10 rimbalzi). Per i Grizzlies (privi di Ja Morant e Desmond Bane) non servono invece a niente i 44 di Jaren Jackson Jr. (career high) e i 19 di Derrick Rose.

Anche Brooklyn fa la differenza nell’ultimo periodo contro Phoenix (30-24) e ottiene il successo esterno per 116-112. In casa Nets è molto buona la prova corale, come dimostrato dal fatto che tutto il quintetto iniziale chiude con 14 o più punti (Cam Thomas il migliore con 24 punti, seguito da Mikal Bridges con 21). Tra le fila dei Suns, invece, si fanno vedere soprattutto Devin Booker (34 punti e 12 assist), il rientrante Kevin Durant (27) e Jusuf Nurkic (15 punti e 22 rimbalzi), ma questi non bastano per evitare la quinta sconfitta nelle ultime sette sfide.

Infine, Utah disputa una grande partita in casa contro New York e conquista una vittoria importante per 117-113. Sugli scudi per i Jazz soprattutto Collin Sexton, autore di 26 punti, e il rientrante Lauri Markkanen con i suoi 23 punti e 8 rimbalzi, ma va assolutamente menzionata anche la buona prova da 15 punti (4/12 al tiro), 6 rimbalzi, 2 assist e 2 palle rubate di Simone Fontecchio. Dall’altra parte sono inutili i 32 punti e 12 rimbalzi di Julius Randle e i 23 di Jalen Brunson.

I RISULTATI DI GIORNATA

