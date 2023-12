Basket: Ettore Messina rinnova il suo contratto con l’Olimpia Milano

Nonostante un inizio di stagione negativo, le strade di Ettore Messina e dell’Olimpia Milano continueranno insieme, almeno fino al 30 giugno 2026.

A renderlo noto è stato il club 30 volte campione d’Italia allontanando le possibili voci di dimissioni o di esonero del tecnico che, nella realtà meneghina, è anche il presidente dell’area tecnica della squadra.

“Il contratto del signor Ettore Messina è esteso fino al 30 giugno 2026”, una dichiarazione, quella del presidente del club, Leo Dell’Orco, che non lascia spazio a interpretazioni di sorta.

Ettore Messina, che è sulla panchina delle “Scarpette Rosse” dal 2019, potrebbe quindi arrivare a completare sette anni di guida tecnica con l’Olimpia Milano.

I prossimi impegni in calendario sono 3: il doppio turno di Eurolega contro il Bayern Monaco e il Partizan Belgrado, fra martedì 5 dicembre e giovedì 7 dicembre, e il big match in Serie A contro la Virtus Bologna, in casa, il 10 dicembre.

Foto B.Costantini / Ciamillo-Castoria