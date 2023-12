Basket, per Sassari trasferta di fuoco ad Atene in Champions League

Si disputa questa settimana il quinto turno della Champions League di basket e per le italiane scenderà in campo la Dinamo Sassari, chiamata all’impresa sul durissimo campo dell’Aek Atene. Sfida difficile per la squadra di Bucchi, che però arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo.

I sardi, infatti, sono reduci dalla bella vittoria in campionato sull’Olimpia Milano e dopo un avvio difficile di stagione stanno iniziando a raccogliere i frutti del lavoro. Adesso serve un cambio di marcia anche in Europa, dove sino a oggi è arrivato un solo successo in quattro partite per Gentile e compagni.

Al Banco di Sardegna servono assolutamente due successi negli ultimi due turni di questa prima fase, ma la partita di domani sera, con palla a due alle 18.30 ore italiane, sarà veramente dura. L’Aek Atene, infatti, è a punteggio pieno con quattro successi in altrettante partite e se non segna molto più dei sardi (84,8 punti a partita vs 83,3) è la difesa che fa la differenza, con solo 74,8 punti subiti in media contro gli 88 della Dinamo.

Come detto, però, Sassari sta uscendo da una fase difficile di inizio stagione e oltre alla vittoria nel penultimo turno di Champions League è anche reduce da tre successi negli ultimi 4 turni di Serie A. Breein Tyree è entrato finalmente nel gioco sardo, mentre Stephane Gombauld è una sicurezza sotto canestro, con Vasilis Charalampopoulos e Stefano Gentile che garantiscono qualità e punti ed è da loro che Sassari vuole partire per provare il colpaccio in Grecia.

Credits: Ciamillo