Calcio a 5, Olimpus Roma in fuga e Came Treviso frena contro Verona nel 13° turno di Serie A

L’Olimpus Roma si è fatta il regalo di Natale nel 13° turno della Regular Season della Serie A di calcio d 5. Al PalaOlgiata la compagine di Daniele D’Orto ha saputo approfittare degli stop altrui: pari della L84 (3-3 in casa con il Sandro Abate) e del Meta Catania (caduto 3-2 a Cosenza). I Blues, infatti, si sono imposti nettamente tra le mura amiche contro l’Italservice Pesaro per 5-1.

Olimpus spinta dalla coppia d’oro Fortino-Dimas, ispirata nell’ultimo impegno prima di festeggiare sotto l’albero. Una prestazione convincente che ha permesso alla compagine capitolina di portarsi in classifica generale a +5 sulla compagine piemontese a +8 sui siciliani.

Nell’altro incontro di quest’oggi c’è stato il pari a sorpresa nel derby veneto tra Verona e Came Treviso. La formazione allenata da Sylvio Rocha ha visto fermarsi a cinque la serie di successi consecutivi, non sfruttando il vantaggio contro l’Olimpia in due circostanze. L’autogol di Sacon, infatti, è valso il 2-2 ed è così arrivato per il primo punti in Serie A per la compagine scaligera.

Foto: Shutterstock.com

