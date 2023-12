Rugby, Mogliano batte il Vicenza e supera i Lyons in classifica

Si è appena conclusa la sfida valevole per la nona giornata della Serie A Elite di rugby, cioè il massimo campionato italiano, tra il Mogliano e il Vicenza. Dopo gli anticipi di ieri con i successi di Viadana e Valorugby, quella di oggi era la sfida tra le ultime due in classifica, un derby veneto con gli ospiti alla disperata caccia del primo successo stagionale, mentre per Mogliano la chance di superare Piacenza in classifica. Ecco come è andata.

Una vittoria che vale cinque punti in classifica per i padroni di casa, che così superano come detto Piacenza in classifica e riaprono una corsa salvezza che sembra vedere ormai Vicenza esclusa, mentre rischia di coinvolgere diverse squadre, con una classifica oggettivamente molto corta. Con Piacenza a 15 punti e le Fiamme Oro a 22, infatti, sono quattro le formazioni coinvolte, ma che con un risultato positivo possono – parliamo di Fiamme Oro e Valorugby – passare anche in piena zona playoff.

Match ci si incanala subito dalla parte di Mogliano con la meta di Finotto al 23′, cui segue quella di Sangiorgi al 36′ per un primo tempo che si chiude sul 17-6 per i padroni di casa. A inizio ripresa è Douglas al 44′ ad allungare ancora per Mogliano, con Vicenza che trova la prima meta al 52′ con Scalabrin, mentre è il piede di Mercerat a riaprire i giochi, portando gli ospiti fino al -5. Sfuma, però, il punto di bonus per Vicenza allo scadere, quando la meta di Dal Zilio fissa il punteggio sul 30-20.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A ELITE MASCHILE RUGBY

Nona giornata

Valorugby Emilia v Lyons Piacenza 36-28

Viadana v Colorno 29-18

Mogliano v Rangers Vicenza 30-20

24.12.23

Petrarca Padova v Rovigo

Riposa: Fiamme Oro Roma

Classifica

Viadana 28; Petrarca Padova* 25; Colorno 24; Rovigo* 23; Fiamme Oro 22; Valorugby Emilia 21; Mogliano 17; Lyons Piacenza 15; Rangers Vicenza 2. * = una partita in meno.

Foto: Luigi Mariani – LPS

Leggi tutte le notizie di Rugby su OA Sport...