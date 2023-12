Basket femminile, Venezia festeggia Natale da imbattuta in Serie A1

Si è conclusa l’undicesima giornata del massimo campionato femminile di basket e si sono giocati cinque match, con la sfida tra Campobasso e Bologna che si era già disputata con la vittoria esterna della Virtus. Ecco come è andata.

Non stecca Venezia, che si impone per 73-62 sul campo dell’Oxygen Roma, in un match deciso nel secondo quarto, quando le venete mettono a segno un parziale di +10 che taglia le gambe alle padrone di casa. Top scorer per Venezia Shepard con 21 punti. Successo esterno, importantissimo in chiave playoff, anche per San Martino di Lupari che espugna il campo di Sassari per 98-80. Vittoria mai messa in discussione, con un primo quarto da +13 e un terzo da +11, con Sassari cui non basta la top scorer Raca con 33 punti.

È decisivo il quarto quarto affinché Ragusa abbia la meglio di Battipaglia. Dopo tre quarti in grande equilibrio, infatti, negli ultimi 10 minuti le siciliane allungano decise e si impongono 78-68 in rimonta, grazie anche ai 19 punti di Juskaite e Chidom, mentre per Battipaglia non bastano i 21 punti di Potolicchio. Non c’è storia, invece, a Schio, dove il testacoda contro il Sanga Milano viene vinto nettamente dalle venete che si impongono 84-58 con cinque giornate in doppia cifra e Costanza Verona top scorer con 18 punti.

La giornata, infine, si è chiusa a Sesto San Giovanni, dove andava in scena il derby lombardo tra la Geas e il Brixia Brescia. Match dai tanti volti, con il primo quarto dominato dalle ospiti, che chiudono sul +10, ma i secondi dieci minuti vedono la Geas cambiare volto e andare al riposo con un vantaggio di tre punti. Nella ripresa è sempre la Geas a guidare, tenta la fuga nel quarto quarto, ma Brixia torna sotto, ma non basta e Sesto si impone 68-65.

