Calcio a 5, Massimiliano Bellarte: “Dobbiamo rimboccarci le maniche e crederci contro la Spagna”

Non il risultato che si desiderava. La Nazionale italiana di calcio a 5 è stata sconfitta con il punteggio di 4-2 dalla Slovenia, a Lubiana, nel penultimo impegno del Gruppo D di qualificazione ai Mondiali in Uzbekistan dell’anno venturo. Nel caso in cui gli azzurri avessero battuto i padroni di casa avrebbero avuto certezza di essere qualificati ai playoff per la conquista del pass iridato.

Con questo riscontro, invece, la selezione di Max Bellarte e gli sloveni sono a pari punti in classifica (7), alle spalle della Spagna. I nostri portacolori hanno un vantaggio in termini di differenza reti: 0 rispetto a -3 dei rivali. Mercoledì 20 dicembre la formazione tricolore è chiamata all’impresa: battere al PalaCattani di Faenza le Furie Rosse, difendendo i tre gol di vantaggio sugli sloveni, contemporaneamente impegnati in casa della Repubblica Ceca.

In questo modo ci sarebbe l’accesso agli spareggi. L’Italia, con 10 punti in classifica, avrebbe la certezza di essere fra le quattro migliori seconde dei cinque gironi (nel girone A, la seconda, cioè i Paesi Bassi, possono al massimo chiudere a 9 punti vincendo l’ultima partita con l’Azerbaigian). Certo, sconfiggere la compagine iberica sarà molto complicato, ma gli azzurri dovranno provarci.

“Una gara complicata da descrivere. A inizio partita siamo andati avanti, potevamo raddoppiare, ma nello sviluppo della sfida abbiamo commesso errori che ci hanno condannato. Non possiamo recriminare su una prestazione che complessivamente c’è stata, ma gli episodi chiave hanno girato tutti contro di noi. All’interno della partita dei momenti positivi ci sono stati, ora non possiamo far altro che rimboccarci le maniche e lavorare in vista della Spagna, abbiamo ancora una possibilità, dobbiamo crederci“, le parole di Bellarte (fonte: FIGC).

Foto: Credit Uefa