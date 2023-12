Volley, tutte in trasferta le big nella 12° giornata di serie A1 femminile. Conegliano all’esame Pinerolo, Milano impegnata a Firenze

Giocano tutte in trasferta le prime quattro della classe nella dodicesima giornata di campionato che scatta domani, sabato 16 dicembre, con un tris di anticipi interessanti. Inizia la Savino del Bene Scandicci alle 18.00 sul campo di Roma. Le toscane sono galvanizzate dagli ultimi risultati e non si vogliono fermare ma devono fare i conti con una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato, la squadra capitolina che non vuole abbandonare la zona play-off.

Sabato alle 20.30 torna in campo la Igor Gorgonzola Novara che vuole ritrovare fiducia dopo le sconfitte nei big match giocati nelle scorse settimane. Bernardi spera di ritrovare Akimova e Chirichella per la trasferta sul campo di Bergamo che non può guardare in faccia a nessuno, avendo bisogno come il pane di punti per riagganciare la zona salvezza. Punti salvezza molto importanti sono in palio nell’altra sfida di sabato sera alle 20.30 in programma a Pesaro tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia (13 punti) e la Trasportipesanti Casalmaggiore (9 punti). Chi vince respira, chi perde continua a soffrire.

Trasferte non semplici per le due prime della classe domenica pomeriggio alle 17.00. La capolista imbattuta Prosecco Doc Imoco Conegliano va a far visita al Wash4Green Pinerolo, altra squadra che si sta comportando molto bene e che occupa la sesta posizione in classifica in piena zona play-off. Conegliano non può perdere la concentrazione, così come non può distrarsi l’Allianz Milano che sarà di scena sul campo de Il Bisonte Firenze. Partita non semplice per le milanesi che affrontano l’ottava forza del campionato, decisa a giocare qualche brutto scherzetto alle big del campionato.

Derby piemontese a Chieri dove la Reale Mutua Fenera, quinta in classifica, ospita alle 19.30 la Honda Olivero San Bernardo Cuneo che è scivolata fino alla quart’ultima posizione., Padrone di casa favorite ma in una gara del genere può accadere di tutto. Proverà a risalire ulteriormente la china il Busto Arsizio che alle 20.30 ospita in chiusura di giornata il fanalino di coda Itas Trentino ancora a secco di vittorie. Lombarde favorite per un successo che le lancerebbe ai margini della zona play-off.

Photo LiveMedia/Biagio Ruggieri