Calcio a 5, Italia femminile: le convocate per la doppia amichevole contro il Portogallo

Dopo la cocente delusione della mancata qualificazione ai Mondiali dell’anno prossimo dell’Italia maschile di Massimiliano Bellarte, il calcio a 5 italiano riparte dalla Nazionale femminile. Nei primi giorni del 2024, infatti, la rappresentativa allenata da Francesca Salvatore volerà alla volta del Portogallo per affrontare, in un doppio test amichevole, le lusitane. Le partite si terranno martedì 9 gennaio alle ore 21 e il giorno successivo, mercoledì 10 gennaio, sempre allo stesso orario. Di seguito le convocate e il riepilogo dello staff tecnico.

CALCIO A 5: LE CONVOCATE DELL’ITALIA FEMMINILE

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (VIP)

Giocatrici di movimento: Bruna Borges (GTM Montesilvano), Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Ludovica Coppari (GTM Montesilvano), Alessia Grieco (Bitonto), Greta Ghilardi (Kick Off), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Sara Boutimah (Città di Falconara), Arianna Bovo (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Silvia Praticò (Città di Falconara), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Rafaela Dal’Maz (GTM Montesilvano), Giulia Teggi (Pelletterie), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla)

Staff – Tecnico federale: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Luca Bergamini; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Sebastiano Alfio Giuffrida; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Preparatore atletico: Giovanni Colagiovanni; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Benedetta Cecchini Saulini

GARE AMICHEVOLI

Martedì 9 gennaio, Portogallo-Italia ore 21

Mercoledì 10 gennaio, Portogallo-Italia ore 21

Foto: Divisione Calcio a 5

