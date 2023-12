Basket, derby lombardo tra Germani Brescia ed Olimpia Milano in Serie A. La Virtus Bologna ospita Pesaro

Penultima giornata del girone d’andata per la Serie A di basket ed ultima dell’anno solare 2023 quella che ci apprestiamo a vivere tra questa sera e domani, sabato 30 dicembre. Andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono sui parquet del Bel Paese.

Nell’unico anticipo in programma oggi alle 20:30 l’Openjobmetis Varese ospita l’Unahotels Reggio Emilia: i padroni di casa cercano il secondo sigillo consecutivo con un Nico Mannion in più, mentre gli emiliani vogliono il bis dopo la vittoria contro la Dinamo Sassari che gli ha garantito l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Il sabato 30 dicembre si apre alle 16:00 con il match tra la Vanoli Cremona e la Happy Casa Brindisi: i lombardi vogliono mantenere vivo il sogno Coppa Italia, mentre i pugliesi devono fare punti pesanti per accorciare su Varese e Treviso nella parte bassa della classifica. Alle ore 17:00 al PalaLeonessa di Brescia va in scena il derby lombardo tra la Germani e l’Olimpia Milano: i biancoblu vogliono rialzare la testa dopo la battuta d’arresto contro l’Umana Reyer Venezia, mentre i campioni d’Italia cercano la vittoria che gli garantirebbe il pass per la Final Eight di Torino.

Alle 18:30 la GeVi Napoli affronta la Bertram Tortona del neo-allenatore Walter De Raffaele, subentrato pochi giorni fa all’esonerato Marco Ramondino sulla panchina piemontese: la Derthona può ancora aspirare a rientrare nella lotta tra le migliori otto del girone d’andata, con i partenopei attualmente al settimo posto con 14 punti quindi in piena corsa per la Final Eight. Un’ora più tardi, alle 19:30, l’Umana Reyer Venezia fa visita alla Dinamo Sassari: gli oro-granata stanno attraversando un buon momento in Campionato con la prima posizione a quota 20 punti, mentre il Banco di Sardegna prova a risalire la china. Alle 20:00 la Givova Scafati attende la Dolomiti Energia Trentino, in un match di notevole importanza per i campani che in caso di vittoria insidierebbero le squadre che li precedono in graduatoria in ottica Coppa Italia – i trentini, invece, si trovano il quarto posto in coabitazione con la Virtus Bologna.

La Nutribullet Treviso cerca altri punti salvezza nel match delle 20:30 contro l’Estra Pistoia: i veneti sembrano aver preso le misure e sono in striscia positiva da quattro partite, mentre i toscani vogliono rialzare la testa dopo due sconfitte in fila. Completa il programma il posticipo delle 21:00 tra la Virtus Bologna e la Carpegna Prosciutto Pesaro, in una sfida che alla fine degli anni Ottanta significava finale scudetto: le V-nere puntano all’aggancio al duo di testa composto da Venezia e Brescia, mentre i marchigiani puntano a reagire dopo il ko della settimana scorsa contro Varese.

