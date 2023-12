Boxe: Emiliano Marsili sfortunatissimo! Domina l’Europeo dei leggeri, ma deve arrendersi a Gwynne per infortunio alla spalla

Grandissima è la sfortuna che coglie Emiliano Marsili a Londra. Il quarantasettenne azzurro stava battendosi benissimo, anzi stava letteralmente dominando, contro il gallese Gavin Gwynne per l’Europeo dei pesi leggeri, quando, nell’ottava ripresa, è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio a una spalla che gli ha impedito di proseguire.

Chi si aspettava un dominio da parte di Gwynne è costretto a ricredersi fin dall’inizio, nel senso più totale della cosa. Marsili, infatti, parte con un livello di fiducia altissimo: riesce spessissimo a mettere in difficoltà il suo avversario, con una capacità di muoversi che appare sconosciuta a un uomo di 14 anni più giovane e con un sinistro che reca il suono degli anni migliori.

Il dominio è semplicemente totale, e nessuno sembra davvero riuscire a credere a quel che succede sul ring. C’è un solo pugile a dominare con merito la scena, e con uno stile che agli osservatori d’Oltremanica piace anche.

La settima ripresa, però, vede cambiare la situazione: va a segno molte volte, e quel che riesce a ottenere è un infortunio a una spalla che di fatto chiude la questione per Marsili. Soltanto lo stop medico gli impedisce di prendersi un titolo che, fino al momento dell’interruzione, avrebbe meritato. I cartellini in quel momento erano sul 78-74, 77-75 e 75-77 (quest’ultimo, a dire la verità, avrebbe di che essere motivo di dubbio). La storia in formato più anziano campione europeo dei leggeri non si compie a Londra, ed è un vero peccato.

Foto: LiveMedia/SportReporter/Domenico Cippitelli