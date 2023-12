BoClassic 2023, risultati e classifica: Yeman Crippa 2°, Sabastian Sawe firma il record della corsa

Sabastian Sawe ha vinto la BOclassic 2023, prestigiosa Classica di San Silvestro che va in scena lungo le strade del centro di Bolzano. Il fuoriclasse kenyano si è imposto con disinvoltura, operando l’attacco risolutore nel corso del terzultimo giro sugli otto in programma (dieci chilometri complessivi). Il fresco Campione del Mondo di mezza maratona si era presentato alla 49ma edizione dell’evento con tutti i favori del pronostico e ha conquistato il primo sigillo sulle strade altoatesine, vincendo nuovamente nel Bel Paese dopo l’affermazione alla Roma-Ostia.

Il cambio di ritmo da parte di Sabastian Sawe, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 28:00 (nuovo record della corsa, migliorato il precedente di 28:02), ha sorpreso il nostro Yeman Crippa. Il trentino, che cercava un pronto riscatto dopo i deludenti Europei di cross, non è andato alla deriva negli ultimi tre chilometri di gara ed è sempre rimasto a una decina di metri dall’avversario, non riuscendo però più a rientrare per cercare di bissare il successo ottenuto poco prima da Nadia Battocletti nell’evento femminile.

Il Campione d’Europa dei 10.000 metri si è dovuto accontentare del secondo posto a tre secondi di ritardo dal vincitore, replicando così il risultato di dodici mesi fa e guardando con ottimismo al 2024, dove lo rivedremo all’opera anche in Maratona (a Siviglia il 18 febbraio) verso le Olimpiadi di Parigi. Terzo posto per il sudafricano Maxime Chaumeton a 39”. Pietro Riva settimo.

