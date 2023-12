Bob a 2, tripletta tedesca in Coppa del Mondo a Igls, Baumgartner chiude in nona posizione

Si trasforma in un festival tedesco la tappa di Igls-Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 maschile 2023-2024. Sul budello austriaco, infatti, il podio è stato monopolizzato da atleti teutonici con Johannes Lochner che ha superato Francesco Friedrich al termine di una gara impeccabile.

A questo punto in classifica generale Johannes Lochner comanda con 660 punti contro i 620 di Francesco Friedrich. Terzo Michael Vogt con 609, quindi è quarto Patrick Baumgartner con 512.

Johannes Lochner ha vinto la gara di Igls con il tempo complessivo di 1:41.94 (50.88 e 51.06) con 8 centesimi di margine sul connazionale Francesco Friedrich (51.02 e 51.00) mentre completa il podio Adam Ammour a 74 (51.31 e 51.37).

Quarta posizione per lo statunitense Frank del Duca a 81 centesimi, quinta per lo svizzero Michael Vogt a 89, mentre è sesto il lettone Emils Cipulis a 1.23. Settimo l’austriaco Markus Treichl a 1.26 davanti al monegasco Boris Vain a 1.35. Nono il nostro Patrick Baumgartner a 1.37 (51.57 e 51.74), mentre completa la top10 lo svizzero Simon Friedli a 1.49. Eliminato, invece, già nella prima manche Mattia Variola con il 24° e ultimo tempo in 53.53.

