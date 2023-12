Biathlon, startlist inseguimento femminile Lenzerheide 2023: orari, programma, tv, streaming, italiane in gara

Domani, sabato 16 dicembre, proseguirà a Lenzerheide, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: sarà il giorno degli inseguimenti, con la 10 km femminile che aprirà il programma alle ore 12.45.

L’Italia sarà rappresentata nella pursuit femminile da Lisa Vittozzi, che scatterà terza a 17″ dalla vetta, Dorothea Wierer, 32ma a 2’22”, Rebecca Passler, 36ma a 2’33”, Beatrice Trabucchi, 52ma a 3’06”, e Samuela Comola, 55ma a 3’17”.

La diretta tv della 10 km pursuit femminile sarà fruibile su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Sabato 16 dicembre 2023

Ore 12.45 10 km inseguimento femminile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:00

2 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:12

3 VITTOZZI Lisa ITA 0:17

4 SIMON Julia FRA 0:40

5 rb OEBERG Elvira SWE 0:52

6 SKOGAN Marit Ishol NOR 0:56

7 PREUSS Franziska GER 1:00

8 IRWIN Deedra USA 1:13

9 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:23

10 ARNEKLEIV Juni NOR 1:26

11 TOMINGAS Tuuli EST 1:27

12 HETTICH-WALZ Janina GER 1:29

13 PERSSON Linn SWE 1:30

14 LAMPIC Anamarija SLO 1:31

15 BRORSSON Mona SWE 1:37

16 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1:43

17 PETRENKO Iryna UKR 1:43

18 DAVIDOVA Marketa CZE 1:45

19 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:46

20 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:49

21 VOIGT Vanessa GER 1:56

22 CHAUVEAU Sophie FRA 2:01

23 ERDAL Karoline NOR 2:01

24 DZHIMA Yuliia UKR 2:04

25 STEINER Tamara AUT 2:05

26 MAGNUSSON Anna SWE 2:06

27 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:07

28 MINKKINEN Suvi FIN 2:09

29 OEBERG Hanna SWE 2:14

30 BASERGA Amy SUI 2:18

31 MEIER Lea SUI 2:19

32 WIERER Dorothea ITA 2:22

33 CHARVATOVA Lucie CZE 2:29

34 GASPARIN Aita SUI 2:32

35 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 2:33

36 PASSLER Rebecca ITA 2:33

37 JISLOVA Jessica CZE 2:35

38 GROTIAN Selina GER 2:39

39 VIROLAINEN Daria FIN 2:41

40 KERANEN Noora Kaisa FIN 2:44

41 KAPUSTOVA Ema SVK 2:48

42 GUIGONNAT Gilonne FRA 2:52

43 HRISTOVA Lora BUL 2:54

44 ANDERSSON Sara SWE 2:56

45 CHEVALIER Chloe FRA 2:57

46 KUELM Susan EST 2:57

47 STREMOUS Alina MDA 3:00

48 LEINAMO Sonja FIN 3:00

49 TRAUBAITE Judita LTU 3:04

50 MEZDREA Andreea ROU 3:05

51 GANDLER Anna AUT 3:05

52 TRABUCCHI Beatrice ITA 3:06

53 MAKAROVA Aliona MDA 3:10

54 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 3:13

55 COMOLA Samuela ITA 3:17

56 MOSER Nadia CAN 3:19

57 JUPPE Anna AUT 3:21

58 KLEMENCIC Ziva SLO 3:22

59 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 3:22

60 KLEMENCIC Polona SLO 3:25

Foto: LaPresse