Biathlon, l’Italia non farà il World Team Challenge! Wierer non al meglio, Vittozzi rinuncia

L’Italia non sarà presente al World Team Challenge, evento internazionale di biathlon che andrà in scena il prossimo 28 dicembre alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania). Dopo dieci presenze consecutive tra il 2013 e il 2022, il Bel Paese non prenderà parte a questa kermesse nata nel 2002 e che raccoglie sempre il grande favore del pubblico durante le festività natalizie, quando la Coppa del Mondo si prende una piccola pausa. Ogni Nazione schiera al via un uomo e una donna, che gareggiano in coppia.

Dorothea Wierer ha fatto i conti con i classici malanni di stagione nelle ultime settimane e non sarà della partita, dopo essersi imposta nel 2018 in coppia con Lukas Hofer. Lisa Vittozzi è in piena lotta per la conquista della Coppa del Mondo, ha ottenuto dei buoni piazzamenti nonostante uno stato fisico non impeccabile (ha dovuto fare i conti con la bronchite) e ha preferito prendersi qualche giorno di riposo proprio in vista della ripresa del massimo circuito internazionale itinerante.

La Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon riprenderà il proprio cammino a Oberhof (Germania), dove si gareggerà dal 4 al 7 gennaio con sprint, inseguimento e staffette. A seguire gli appuntamenti di Ruhpolding (sempre in Germania, dal 10 al 14 gennaio ancora con staffette, sprint e inseguiemnto) e Anterselva (in Italia si gareggerà dal 18 al 21 gennaio con short individual, staffette miste e mass start).

Al World Team Challenge parteciperanno dieci coppie (salvo novità dell’ultimo minuto). La Germania padrona di casa potrà schierare due binomi, formati da Janina Hettich-Walz e Roman Rees (Germania 1) ed Hanna Kebinger e Benedikt Doll (Germania 2). Gli altri atleti impegnati saranno Ingrid Landmark Tandrevold e Sturla Holm Laegreid (Norvegia), Julia Simon e Fabien Claude (Francia), Lisa Theresa Hauser e Felix Leitner (Austria), Marketa Davidova e Michal Krcmar (Repubblica Ceca), Lotte Lie e Florent Claude (Belgio), Polona Klemenčič e Jakov Fak (Slovenia), Juliya Dzhyma e Dmytro Pidruchnyi (Ucraina) ed Amy Baserga e Sebastian Stalder (Svizzera).

