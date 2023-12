Biathlon, Lisa Vittozzi: “Contenta di essere tornata sul podio. Sin qui è la mia miglior stagione al tiro”

Lisa Vittozzi non sbaglia più un colpo, conferma la sua solidità impressionante e conquista un prezioso terzo posto nell’inedita Sprint di Lenzerheide, valevole per la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’azzurra, grazie ad una prova perfetta al poligono, ha centrato il secondo podio individuale dell’inverno (dopo il trionfo nella 15 km inaugurale di Östersund) dovendosi arrendere solamente alla vincitrice francese Justine Braisaz e alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold.

“È stata una gara dura perché la pista non era facile. Ho cercato di interpretarla bene, gestendo nel migliore dei modi la situazione dal primo all’ultimo giro. Il poligono invece mi è sembrato facile, non c’era vento e sono riuscita a controllare meglio i tempi di tiro“, racconta la 28enne sappadina alla FISI dopo la competizione odierna nella località che ospiterà i Mondiali 2025.

“Finalmente sono riuscita a tornare sul podio. Sono davvero contenta. Non sapevo di aver fatto il secondo tempo nell’ultima tornata. Mi sentivo bene in pista, quindi ho cercato di andare forte nell’ultimo giro perché sapevo di poter conquistare il podio. Ho dato tutto e sono molto soddisfatta“, dichiara la nostra portacolori ai microfoni dell’IBU.

“Per il momento è la mia miglior stagione al tiro e cerco di lavorare come sempre in allenamento. Sono contenta di poter dimostrare in gara il mio lavoro e per ora sta andando bene. La mia prima impressione di Lenzerheide? Mi piace molto la pista e l’atmosfera. Oggi era la prima volta che gareggiavo qui, quindi sono felice di essere salita subito sul podio“, conclude Vittozzi.

Prossimo appuntamento in programma sabato 16 dicembre con l’inseguimento, mentre domenica 17 ci sarà la mass start a completamento della tappa elvetica. Lisa può sognare in grande già nella pursuit, partendo con un distacco di soli 17″ da Braisaz e di 5” da Tandrevold. Quest’ultima indossa il pettorale giallo di leader della classifica generale di Coppa del Mondo con un margine di 37 punti sulla friulana.

Foto: Lapresse